Ovaj jednostavan korak može smanjiti rizik od čestog zdravstveno problema: Potrebno je samo 15 minuta

Bol u kukovima sve je učestaliji problem, a prema riječima stručnjaka, često je posljedica načina života, a ne ozbiljnih zdravstvenih stanja i bolesti. Fizioterapeutkinja dr. Paulina Kloskowska upozorava da mnogi ljudi imaju problem jer se jednostavno premalo kreću. Kako je objasnila na podcastu What's Up Docs? , kuk je jedan od najopterećenijih zglobova u tijelu, a tijekom običnog hodanja podnosi opterećenje i do tri puta veće od tjelesne težine, dok se pri laganom trčanju može povećati i do devet puta.

Baš zbog toga redovito kretanje i vježbanje ima važnu ulogu za održavanje zdravih i aktivnih kukova. „Vrlo je često problem u tome što se jednostavno ne krećemo dovoljno“, istaknula je. Dodaje kako mnoge podcjenjuju male promjene u svakodnevici. „Možda mislim da se 15 minuta šetnje tijekom pauze za ručak neće ništa promijeniti, ali zapravo može imati ogroman učinak.“ Prema njezinim riječima, upravo tih 15 minuta kretanja šalje važne signale tijelu. Svaki korak opterećuje kukove i potiče tijelo na obnovu i jačanje tkiva. Drugim riječima, i kratka šetnja može pomoći da zglobovi ostanu zdravi, funkcionalni i aktivni.

Dakle, do problema dolazi zbog toga vašeg načina života. Ako većina dana sjedite prikovani za ekran, što je većina ljudi koji rade poslove na daljinu svakodnevice, aktivno ugrožava vaše zdravlje i zdravlje vaših kukova . "Kada puno sjedimo, mišići na prednjem dijelu kuka postaju zategnuti. Nemaju puni raspon pokreta, javlja se napetost i pritisak, što može uzrokovati bol", objasnila je. Zbog ovakvog načina života sve više ljudi osjeća nelagodu i bol, iako nemaju ozbiljnijih zdravstvenih problema. Naglašava da bol u kuku u mnogim slučajevima nije opasna, ali je ne treba ignorirati. „To možda nije ništa ozbiljno, ali treba se time pozabaviti jer se naš način života vjerojatno neće brzo promijeniti“, upozorava.