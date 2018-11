"Ne mogu prestati gledati porniće i biti s prostitutkama, a seksao sam se i s curinom mamom..."

Deidre, kolumnistica britanskog The Suna nerijetko se susreće s životnim problemima čitatelja koji se najčešće vrte oko ljubavnih odnosa i seksa. Ovog joj se puta povjerio jedan mladić s neobičnim razmišljanjem i navikama...

"Draga Deidre, imao sam kratku, ali jako seksi aferu s mamom svoje djevojke. To je bilo toliko glupo, a sad se pitam jesam li zapravo ovisan o seksu. Moja djevojka je stvarno prekrasna i jako je volim. Imamo odličan seksualan život, no i ranije sam je varao, često s prostitukama. Također, ovisan sam o pornićima.

Ja imam 24 godine, a ona ima 22. Afera s njezinom mamom dogodila se ranije ove godine. Ona ima 43 godine i išao sam kod nje za produženi vikend kako bi joj pomogao očistiti vrt. Moja djevojka nije bila u blizini, a nakon napornog dana i teškog rada, otvorili smo bocu votke. Gledali smo film koji je sadržavao neke seksi scene i to nam je podiglo raspoloženje. Na kraju smo se poseksali.

Oboje smo u tome uživali i ponovili smo to još nekoliko puta. Na kraju smo shvatili kakav nered radimo i prestali smo s tim. Nakon toga, nekoliko sam puta platio prostitutkama za seks, a neprestano sam u potrazi za porno sadržajem na internetu. Moja je ambicija putovati svijetom i seksati se s jednom ženom u svakoj zemlji koju posjetim. Sad sam shvatio da sam možda naslijedio gen koji se tiče seksualne ovisnosti.

Naime, prošlog vikenda moj je tata ostavio otvoren laptop, a ja sam se našao u blizini. Nisam mogao odoljeti i vidio sam kako ima veliku količinu poruka od žena diljem Ujedinjenog Kraljevstva. Moji mama i tata prekinuli su dok sam imao 12 godina, a ja sam ostao živjeti s tatim i mlađim bratom.

Prije nekoliko godina, tata je pronašao novu djevojku i činilo se kao da je sve opet u redu. No, sad sam vidio kako se dopisuje s drugim ženama. Znam da sam užasna osoba, no pitam jesmo li tata i ja isti, odnosno je li ta perverzna strana s njega "prešla" na mene. Možda to znači da je moja sudbina povrijediti djevojku koju volim, kao što zamišljam da je moj tata povrijedio moju mamu dok su bili zajedno, a sad opet vara djevojku s kojom je u vezi. Ne sviđa mi se situacija, a osjećam kao da nemam snage promijeniti se."

Deidre mu je odgovorila: "Možda imate problema s odanošću zbog toga što su prošli vaši roditelji i zbog toga što ste djelomično izgubili majku iz života, no to vas ne treba činiti nemoćnim. Sami radite vlastite izbore, donosite odluke i kontrolirate svoje ponašanje. Ako za ponašanje krivite genetiku, to je samo izbjegavanje pravog problema. Ako stvarno volite svoju djevojku, onda se usredotočite na to da odnos s njom bude poseban. Ako to ne možete napraviti, učinite uslugu djevojci i prekinite vezu."

