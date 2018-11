"Upoznala sam ljubav svog života, vjenčala se i ostala trudna - sve to u devet dana"

Prije šest mjeseci glumica Rosie Mac bila je solo, djevica i držala se svog plana života u celibatu do braka. Sve se to brzo promijenilo kada je upoznala svoju srodnu dušu, udala se i ostala trudna, a sve u roku od nevjerojatnih devet dana.

– Znam da je ludo. Nikada nisam vjerovala u ljubav na prvi pogled, mislila sam da ću se samo zadovoljiti s nečim i to je to. A onda upoznate nekoga i jednostavno znate – rekla je Rosie za Daily Mail.

Ova 21-godišnjakinja radila je kao dvojnica u seriji Igre prijestolja, a 2016. dobila je ulogu u Maloj sireni. Osim toga je i pjevačica.

Vrlo glasno zastupala je svoje stavove o seksu prije braka. Rekla je: "Dolazim iz takvog okruženja. Moja majka i baka živjele su u celibatu, ali nije to samo zbog njih. Kad sam imala 14 godina, čitala sam jedan članak o Adriani Limi, modelu Victoria Secreta, i pomislila sam kako je to lijepo što se čuvala za muža."

U travnju ove godine poslovno je otputovala u Los Angeles. Prije toga preko Facebooka se čula s pjevačem Joshom Breaksom i shvatili su kako će u Kaliforniji biti u isto vrijeme pa su se dogovorili da se nađu. "Imamo zajedničke prijatelje, pa smo se našli u Hollywood Bowlu. Odmah smo osjetili kao da se poznajemo godina. Vidjela sam kako njeguje baš lijepe vrijednosti i da mu je obitelj vrlo važna. Moj prvi instinkt rekao mi je da bi bio dobar suprug", priča za Daily Mail.

O braku su počeli razgovarati već nakon tri dana od upoznavanja. Josh je znao da će ona biti njegova žena, pa su se dogovorili da će to jednostavno učiniti. I šest dana kasnije, 14. travnja, Rosie i Josh vjenčali su se.

Nisu izgovorili nikakve zavjete, nisu imali ni prikladnu odjeću. Ona je bila u ljetnoj haljinici i japankama. Nisu ni rekli svojim obiteljima. Nakon toga Rosie je nazvala svoje roditelje Bev i Keitha, koji žive u Marbelli u Španjolskoj.

"Nazvala sam mamu i rekla: Hej, udala sam se", a ona je rekla: "Poklopit ću i nazvat ću te kasnije". Prvo je psovala i derala se, ali poslije je bilo sve u redu.

Prvi seks i odmah trudnoća!

"Baš sam sretna što sam čekala do braka. Nisam se razočarala. Možda zvuči kao klišej. Bilo je lako učiniti to i prije, ali drago mi je da nisam", rekla je Rosie, koja je prije toga bila zaručena i priznala kako je nekada bilo jako teško ostati u celibatu.

Nakon vjenčanja, vratila se u Španjolsku, pa otišla u Škotsku kako bi upoznala Joshovu obitelj. Poslije su planirali otići na nekoliko audicija zajedno. No iznenadili su se!

"Bila sam sa svojom sestrom Chelsey i stalno mi je bilo loše. Povraćalo mi se. Pitala me jesam li trudna, a ja sam joj govorila da je glupa i da šuti", prepričava glumica.

"Napravila sam pet testova za trudnoću. Nisam mogla vjerovati da sam trudna. Plakala sam!"

Inače, otkrila je kako ima problema s maternicom i endometriozu zbog čega bi joj moglo biti teško začeti. Nije mogla vjerovati da je nakon prvog seksa ostala trudna. "Joshovi roditelji tek su se mirili s činjenicom da smo se vjenčali, a sad sam trudna!"

Odlučili su da će svog sinčića nazvati Zion, a mališan stiže u siječnju 2019. Josh živi na relaciji London, Škotska, Amerika i Španjolska, a Rosie je u Marbelli s obitelji.

"Jedino me muči što moja majka nije bila sa mnom na dan vjenčanja, pa smo odlučili to ponoviti u Škotskoj", ispričala je Rosie.

