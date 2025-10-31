Ne bacajte sjemenke bundeve! Kuharica otkrila kako ih pretvoriti u ukusne zalogaje

Jesen je vrijeme kada bundeve preplavljuju tržnice i kuhinje. Koriste se u juhama, pitama, kolačima i raznim toplim jelima. No, dok mnogi bacaju njihove sjemenke nakon čišćenja, stručnjaci upozoravaju da su one prava riznica hranjivih tvari i da ih nikako ne biste trebali bacati. Prepune hranjivih tvari, sjemenke bundeve mala su, ali moćna kuhinjska namirnica. Samo porcija od 28 grama sadrži oko 7 grama proteina, više od mnogih orašastih plodova što ih čini izvrsnim izvorom proteina biljnog podrijetla za vegetarijance i vegane.

Sjemenke bundeve također su bogate nezasićenim mastima, posebno omega-6 masnim kiselinama i mononezasićenim mastima. Kada se jedu umjereno, tada ove masti pomažu u održavanju zdravlja srca i mogu smanjiti upalu. Uz to, sadrže vitamine, minerale i antioksidanse, piše Daily Express. "Sjemenke bundeve su vjerojatno jedan od najsvestranijih dijelova bundeve jer se mogu iskoristiti na bezbroj načina. Također su vrlo hranjive i jednostavno ih je šteta baciti. Samo ih tostirajte u fritezi na vrući zrak 10 do 15 minuta da biste dodali hrskavost, okus i nutritivnu vrijednost gotovo svakom jelu, od juha i salata do slastica. To je jedan od najlakših načina da maksimalno iskoristite svoju bundevu", rekla je kuharica Gousto brenda, Sophie Nahmad.

Potičući ljude da sačuvaju sjemenke bundeve, Nahmad je dodala da jednostavnim spremanjem sjemenki, kućanstva mogu pomoći u smanjenju otpada od hrane i otkriti novu, zdravu kuhinjsku namirnicu u tom procesu. "Radi se o preispitivanju onoga što bacamo. Te sjemenke mogu postati preljev, međuobrok ili čak potpuno novo jelo. To je jedna od najlakših zamjena koju možete napraviti, a i odličnog je okusa", objasnila je kuharica.

Evo kako uključiti sjemenke bundeve u svoju prehranu. Tostirajte ih u fritezi na vrući zrak 10 do 15 minuta da biste dodali hrskavost juhama ili pečenom povrću. Dodajte ih u salate i zdjelice sa žitaricama za dodatnu teksturu i proteine. Možete ih iskoristiti umjesto pinjola za izradu domaćeg pesta. Umiješajte ih u kruh, muffine ili pločice od zobenih pahuljica.

Možete ih dodati jogurtu ili smoothiejima za dodatnu hrskavost ili ih kombinirati sa zobenim pahuljicama i medom za jednostavan međuobrok. Izblendajte ih u kremasti namaz i tako ćete dobiti maslac ili ih zdrobite i koristite kao hrskavu koricu za piletinu ili tofu.