Napustila je medicinski fakultet i posao te se obogatila prodajući svoju slinu: 'Zarađujem više nego ikad'

Latiesha Jones napustila je medicinsku školu jer je zarađivala tisuće dolara tjedno prodajući vlastitu slinu. U videu na svom TikTok profilu objasnila je da je sve počelo kao slučajnost, a sada to radi već četiri godine. Sada, u 22. godini, svojim je novim poslom uspjela otplatiti dug od 11 tisuća dolara i dati otkaz u Tescu. A, sve je to započelo kada je ova djevojka iz Manchestera počela studirati biomedicinsku znanost kako bi ispunila svoj životni san i postala liječnica, prenosi New York Post.

Latiesha nije imala novaca kako bi si financirala troškove studija te je morala uz studiranje, raditi i u supermarketu. Nakon što je shvatila da joj posao u trgovini nije dovoljan da plati sve račune, odlučila je pronaći dodatni posao te je otvorila profil na OnlyFansu. Tamo je počela dobivati razne čudne zahtjeve od drugih korisnika – htjeli su njezinu korištenu vodu od tuširanja i njenu slinu.

'Kada su me prvi put zamolili za bočicu moje sline, isprva sam mislila da je riječ o šali i da to ne može biti ozbiljno dok nisam shvatila da jest', rekla je Latiesha, 'Pristala sam i tražila 300 funti. To je bio najveći iznos kojeg sam se mogla sjetiti. Zatim je on tražio moje bankovne podatke i platio. Nisam mogla vjerovati kako je to bilo lako'. Tako je počela rasti njena popularnost te je prodavala bočice svoje sline nekoliko puta tjedno za stotine funti po bočici.

'Procjenjujem po kupcu - ako znam da će platiti puno, naplatit ću više, objasnila je, 'Do neke mjere pregovaram, ali ne prodajem za manje od 200 funti. Najviše što sam zaradila od svoje sline je 1500 funti - znala sam da tip ima novac i rado je platio'. Ali, Latieshina slina nije jedino što su je tražili. Zvijezda društvenih mreža kaže da je primila zahtjeve za sve, od rabljene posteljine do znojne odjeće za teretanu i prljavih četkica za zube, što joj donosi zaradu od 3000 do 5000 funti tjedno.

Ubrzo je zarađivala toliko novca da je napustila medicinsku školu tijekom druge godine, ali i posao u trgovini namirnicama. 'Nije imalo smisla više raditi u Tescu ili ići na sveučilište jer je potražnja bila tako velika', rekla je, 'Zarađivala sam više novca nego što sam ikada vidjela u životu'. Dodatno je nadopunila svoje prihode putem OnlyFansa i radeći kao webcam girl.

Latiesha je rekla da je njezina novostečena financijska sloboda posebno osnažujuća jer nije imala novca dok je odrastala. 'Nikad nisam znala kakav je osjećaj izaći van i kupiti što god poželim', dodala je. Također, prodajom svoje sline, uspjela je zbrinuti svoju obitelj na načine o kojima nikada nije ni sanjala. Uz otplatu vlastitog duga od 11.000 dolara, uspjela je pokriti mamin dug i kupiti konja za svoju sestru, a sebi želi kupiti i drugi dom.

I dok bi njezin poziv mogao zvučati bizarno - možda čak doista vrijedno šale - ona tvrdi da je svi oko nje podržavaju. 'Jedina osoba s kojom sada ne razgovaram zbog posla je moja mama. Ionako nikad nisam imala dobar odnos s njom', rekla je Latiesha, 'Međutim, moj dečko me stvarno podržava, kao i moja sestra blizanka. Nikada nisam mislila da će ovo biti moja karijera, ali sretna sam što jest. Volim to'.

