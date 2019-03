Napravite reda među odnosima: Odgovori na ova pitanja reći će vam trebate li 'prekinuti' s prijateljem

Vrijeme je za proljetno čišćenje, a to znači i "čišćenje" odnosa koje imate s drugima.

U twittu koji je objavila novinarka Andrea, nadimka pariahcar3y, navela je četiri pitanja na koja se refrira kada odlučuje o svojim odnosima s drugim ljudima.

my ‘spring cleaning’ relationships q’s:

1. would we still have a good relationship if i didn’t reach out first?

2. how do i feel after we hang out?

3. have i established healthy boundaries with you? if so, do you respect them?

4. how do we show up for each other? is it balanced?