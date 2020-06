'Nakon seksa u troje s djevojkom i još jednim muškarcem zbunjen sam oko svoje seksualnosti'

Jedan muškarac zatražio je savjet od psihoterapeutkinje Deidre jer je počeo sumnjati da je homoseksualac, nakon što je imao seks u troje sa svojom djevojkom i još jednim muškarcem. Sada ne zna treba li ostaviti svoju djevojku ili joj ipak sve priznati i nadati se pomoći od nje, prenosi The Sun.

‘Sa svojom djevojkom sam četiri godine, a imamo i kćer staru dvije godine. Djevojka je sjajna, ali naš seksualni život je potpuno potonuo od rođenja naše kćeri. Nakon jedne pijane noći, predložio sam da napišemo naše seksualne maštarije i pokušamo ih ispuniti. Moja djevojka je predložila seks u troje s još jednim muškarcem. Prvo sam ostao u šoku, ali pristao sam u nadi da ćemo popraviti naš odnos”, ispričao je.

Otkrio je kako su vrlo jednostavno pronašli muškarca za seks, a sve se odvilo u hotelskoj sobi. Prvo su oboje bili usredotočeni na njegovu djevojku, ali onda je ona zamolila tog muškarca da oralno zadovolji njezinog dečka. Prvo je ostao šokiran, ali priznao je da mu se svidjelo. Od tada se još nisu vidjeli, ali njegova djevojka želi ponoviti cijelo iskustvo. No on nije siguran jer je počeo imati seksualne misli o tom muškarcu i postao je jako zbunjen zbog svoje seksualnosti.

Deidre mu je odgovorila: “Svi se nalazimo na spektru seksualnosti, nitko nije samo jedno ili drugo. Vaš seks u troje probudio je skrivene homoseksualne osjećaje, ali on ne mora dovesti do životnih promjena. Maštarije mogu poboljšati seksualni život parova, ali uvođenje još jedne osobe može dovesti do problema i zbunjenih osjećaja. Recite vašoj djevojci da bi još jedan seks u troje bio opasan za vaš odnos. Zašto uništiti vašu vezu zbog toga?”

