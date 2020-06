'Moj suprug opsjednut je idejom seksa u troje, želi da se pretvaramo da je još jedna osoba s nama u krevetu...'

“Ustvari, on je opsjednut tom idejom. Bezbroj puta maštao je o seksu u troje, ali ja sam mu rekla da se to neće dogoditi u stvarnosti. Vjenčali smo se prije deset godina, ali one je odmah htio da se pretvaramo da je još jedna osoba s nama u krevetu. Slušala sam njegove želje, ali sada za stvarno želi imati seks u troje", napisala je za The Sun.

Smatra da budući da nemaju djecu, trebaju nešto drugo kako bi im brak bio zanimljiv. Želi seks u troje s njezinom sestričnom i još jedan s muškarcem, kojeg bi ona trebala pronaći. "Jako sam povrijeđena ovime. Volim svašta u krevetu, ali ne želim ga dijeliti ni sa kime. Osjećam se bezvrijedno i tužno”

Deidre mu je odgovorila: “Molim vas nemojte misliti da je ovo odraz vas niti ne dopustite da vas on natjera da popustite njegovim željama. Recite mu da se to neće dogoditi te da on prestane pričati o tome. Želja za seksom u troje mogla bi biti znak problema s intimnošću, a zvuči kao da to traje već odavno.”

