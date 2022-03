'Bivši i ja smo rastavljeni ali idemo skupa na odmor s djecom: On sad želi dovesti i novu djevojku!'

Suprug i ja smo razdvojeni i u procesu razvoda koji je bio zajednička odluka pa smo ostali u prijateljskom odnosu, napisala je anonimna žena Mirror kolumnistici i terapeutkinji Colleen.

Davno su, kaže, zbog djece za ljeto rezervirali dva tjedna zajedničkog obiteljskog odmora u vili u koju idu svake godine, no prije par dana joj je on javio da želi na jedan tjedan dovesti i svoju novu djevojku.

- Mislim li samo ja tako ili je to korak previše? - pitala je žena koja kaže da ju je, iako su ostali prijatelji i učinili sve da im djeca budu dobro, taj zahtjev razljutio...

Djeca su je, dodaje, tek par puta vidjela, a ona još uopće nije upoznala njegovu novu djevojku i misli da bi svima to druženje bilo neobično...

Zato mu je, kaže, odlučila reći da ju ne dovodi, čak i ako to znači da ni on neće doći ili će doći samo na jedan tjedan.

- Mislim da sam u pravu, ali voljela bih čuti i vaše mišljenje - napisala je.

- Ako se tako osjećate, onda ste u pravu. Niste spremni na to; možda jednom budete ali trenutno očito niste - napisala joj je Colleen i dodala da je možda on to tražio pod pritiskom svoje nove djevojke koja se protivi njegovom odmoru s bivšom ženom...

Svakako, kaže terapeutkinja, nije dobra ideja da ste svi zatvoreni u vili – da je to hotel i da ste u odvojenim sobama i povremeno se nađete na ručku ili kupanju, moglo bi biti drugačije, ali ovako ne zvuči kao odmor zaikoga od vas!

