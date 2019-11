Najgori mogući scenarij: Ovo su razlozi zašto ljudi kažu 'ne' na oltaru!

Muškarci se često boje braka jer misle da će im buduće žene naređivati što da rade i kontrolirati njihov život, piše Bright Side. To za neke ljude može biti bitan razlog da ne izreknu sudbonosno 'da' već pobjegnu s oltara. No, zanima nas koji su to još mogući razlozi zašto netko u zadnji tren odluči reći 'ne' i okrene se.

Nekim ljudima teško pada pritisak od njihovih bližnjih; rodbine ili prijatelja. Vjenčanje je samo po sebi stresno, a kada vam netko od prijatelja dođe i kaže da je ipak bolje da se ne vjenčate u tom stresnom razdoblju poljulja vam se vjera u sebe i svoje odluke i tada ljudi pod pritiskom jednostavno odustanu jer misle da to ipak nije dobra ideja zbog 'bube u uhu' koju su im stavili prijatelji.

Muškarci često misle da žene žele vjenčanje samo kako bi robovale njihovim životima, što često nije istina, ali je strah dovoljan da se muškarac predomisli. Samo odustajanje može se dogoditi i prije samog vjenčanja ako se parovi ne slažu oko organizacije vjenčanja.

Osobe nekad shvate da nisu sretne iako su zaljubljene u neku osobu. Možete biti zaljubljeni, ali i depresivni jer vas vaša bolja polovica ne usrećuje dovoljno i to može biti razlog da se na oltaru predomislite i kažete 'ne'.

Može doći i do shvaćanja da ta osoba jednostavno nije za vas. Nekada ljudi odjednom shvate da nešto ne valja i onda ne vide nikakav potencijal za daljnji napredak što ih dovodi do bježanja s oltara. Učestalo druženje s kompatibilnijom osobom dovodi do tog shvaćanja.

Netko odluči pobjeći s oltara jer prilikom organizacije vjenčanja shvati da je druga osoba 'control freak' odnosno da mora sve stvari držati pod kontrolom. Većini ljudi ovo je nepoželjna osobina i iz tog razloga se ne žele vjenčati.

Neka vjenčanja završavaju tako da se mladenci posvađaju neposredno prije vjenčanja. Ljudi drugačije reagiraju na svađu; neki će vikati, neki će slušati, a neki će jednostavno pobjeći jer će shvatiti da ne problem ne rješavaju na isti način.

Dovedeni pred oltar, neki će ljudi usred ceremonije vjenčanja shvatiti da se ne radi o ljubavi i zato će pred svima izreći 'ne'.

Nesigurnost također može biti jedan od razloga zašto ljudi bježe s vjenčanja. Neke osobe nisu naučene da ljubav drugih ljudi i zbog toga se često svađaju i zbog svoje nesigurnosti pobjegnu jer im je to mehanizam obrane.

Emocionalno zlostavljanje može biti velik i opravdan razlog zašto neka osoba odustane od vjenčanja. Ima ljudi koji će koristiti razne manipulacije kako bi postigle svoj cilj, npr. svojem će partneru reći da će si oduzeti život ako se ne vjenčaju. Druga osoba pod tim pritiskom ne može funkcionirati i na vjenčanju izgovara 'ne' umjesto sudbonosnog 'da'.

