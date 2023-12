Najbolje blagdansko vino je desertno - Šibenski Jakov Vinoploda-vinarije Šibenik

Najbolje ocijenjeno blagdansko vino 6. ovogodišnjeg ocjenjivanja Vinskih zvijezda jest vrhunsko desertno vino Šibenski Jakov iz 2019. godine Vinoploda-vinarije Šibenik. Tako su odlučili ocjenjivači „naslijepo“ u srijedu, 29.11.2023. u zagrebačkom Michelin restoranu Noel, između 23 pristigla uzorka, 19 pjenušavih i 4 mirna vina. Komisija je brojila 5 članova: Zvjezdana Marković, certificirana kušačice i profesorica na Agronomskom fakultetu u Zagrebu (Zavod za vinarstvo i vinogradarstvo), dipl.ing agr. Saša Zec, enolog, Toni Arbunić, glavni sommelier Noela, Matea Vojinović, studentica diplomskog studija Vinogradarstvo i vinarstvo Agronomskog fakulteta, te profesorica Marija Vukelić, voditeljica projekta i predsjednica komisije. Vina je točio mladi sommelier Noela Vito Crnković. Pobjedničko vino dobilo je čak 95 boda, proglašeno je šampionom ocjenjivanja te je time osvojilo zlatno priznanje s „pet zvjezdica“. Vino je opisano kao mirisno, fino, slasno i sočno s aromama suhih smokava, marelica, meda. Na okusu je puno, kompleksno i trajno. Uz njega se preporučuju sitni blagdanski kolači, kuglofi, medenjaci, torte s bijelom čokoladom ali i – gusja jetra! Drugo mjesto dijele pjenušavi moslavački Glamour Rosé Extra brut 2017 vinarije Miklaužić (94,8 boda) i Korlatov Merlot Boutique 2019 (94,8). Na trećem je mjestu iločki Traminac IBPB vinarije Papak, 2017 (94,4). Ocjenjivači su pobjednička vina kušali i nakon ocjenjivanja, uz ukusna tri slijeda restorana Noel .

Foto: Julio Frangen

Prvi slijed bili su zagorski štrukli u obliku raviola punjeni sa svježim kravljim sirom, čips od mlijeka, karamelizirano vrhnje, prah od mlijeka.

Drugi slijed bio je kokot s farme Dub iz Gornjeg Hrastovca (perad se radi isključivo za Noel ). Uz kokota poslužen je tortelin punjen s tingulom od kokota, podloga je kečap od gljiva i marshmallow od dashia sa hrskavcem od gljiva.

Ručak je zasladio - sladoled od sourdough kruha sa kaduljom, terina od jabuke s kremom od kadulje, preliveno s consomméom od jabučnog octa.

Foto: Julio Frangen

U nastavku su ukupni rezultati prema broju zvjezdica i pravilima projekta Vinske zvijezde.

Pet zvjezdica – veliko zlato (95-98,5):

Šibenski Jakov, desertno, 2019, Vinoplod-vinarija Šibenik (95); Merlot Boutique 2019, Korlat (94,8) Glamour Rosé Extra brut 2017, Miklaužić (94,8)

Četiri zvjezdice – zlato (90-94,5 bodova):

Desertna: Traminac IBPB 2017 Vina Papak-Ilok; Traminac Primus 2018 Bolfan;

Foto: Julio Frangen

Ružičasta pjenušava: Bregh Rosé Brut Petrač, Ružica Vinodola Brut Pavlomir, Viška bonda brut Vislander; La Pien brut Gregorić, Lilith extra brut Degrassi, La vie en Rosé brut Degrassi, Radosh Rosé Vina Papak Ilok

Bijela pjenušava: Baronial brut vina Vuglec; Meandar brut Erdutski vinogradi, Komiška bonda brut Vislander; Trdenić Brut; Organic Muscat demi sec Kopjar, Jasminka demi sec, Vuglec&Bodren, By the Way doux, Bodren.

Foto: Julio Frangen

Tri zvjezdice - srebro (85 – 89,5 bodova):

Klassik Brut Kašner; Memoria Brut Nature, Enosophia

Sljedeće godine projekt ocjenjivanja naslijepo „Vinske zvijezde“ slavi svoj 10. rođendan. Još od 2014. godine, tematska ocjenjivanje se organiziraju do šest puta godišnje, a komisija je stručna, iz svih segmenata vinskog poslovanja. Sljedeće ocjenjivanje organizatori planiraju početkom veljače 2024., tema će biti „ljubavna vina“, ususret Valentinovu! Pojedinačne objave i opise vina pratite sljedećih tjedana na portalu Foto Foodie, a više informacija i fotografija možete vidjeti na službenoj FB stranici.