Na eBayu se prodao McDonald'sov pileći medaljon - za vrtoglavih 635 tisuća kuna

Na eBayu je prije nekoliko dana izašao oglas da se prodaje pileći medaljon iz McDonald'sa - i to za 40 000 dolara, odnosno 254 240 kuna. Stavljena je početna cijena, ali se zapravo trebalo priključiti aukciji, a nije dugo trebalo da se javi čak 151 osoba!



Zašto su ga svi toliko željeli, pitate se? Jer oblikom nalikuje na lika iz videoigrice Among Us koja je trenutno jako popularna, prenosi UNILAD.

there's a $34,443.43 among us chicken nugget on sale and i don't know how to feel about it??? but also?? i want ithttps://t.co/9I02dtWdmf pic.twitter.com/uf3bRe6dDE