Muž je toliko stariji od nje da joj može biti otac: 'Moja obitelj ne odobrava našu vezu, ali mi se volimo'

Bilježeći narudžbu telećih kotleta u svoju bilježnicu, Estelle se nasmiješila mušteriji i upitala: 'Mogu li vam donijeti još nešto?', 'Mogla bi mi naći ženu', našalila se mušterija, a Estelle mu nije ostala dužna: 'Naći ću ti ženu ako ti meni nađeš kauboja'. Odrastajući na farmi ovaca u planinama, Estelle je uvijek sanjala da će se udati za tipa sa Stetson šeširom i Wrangler trapericama. Ali, čim su te riječi izašle iz njenih usta, požalila je, prenosi Metro.

Bila je 2009. godina, imala je 22 godine i konobarila je u lokalnoj zalogajnici Smitty’s Family Restaurant. Njen je gost bio zgodan, s košuljom na kopčanje i kaubojskim čizmama, ali njegove bore od smijeha i prosijeda kosa govorili su joj da je dovoljno star da joj bude otac. Naravno, ispostavilo se da je i kauboj - jahač bez sedla i jahač bikova. Predstavio se kao Carman i pozvao ju je da jednom posjeti njegov ranč kako bi dobila sat jahanja. Unatoč seoskom odgoju, ona nikada nije jahala konja, iako je voljela ići na rodeo i gledati trik-jahačice - žene koje su izvodile opasne akrobacije s leđa konja u galopu.

Tijekom sljedećih nekoliko mjeseci Carman ju je naučio jahati, a Estellino srce je zatitralo svaki put kad bi se njegova ruka zaustavila na njenoj nozi dok je stajao pokraj nje dok je bila u sedlu. Estelle je napredovala svakim danom i Carman joj je predložio da postane trik-jahačica. Upoznao ju je s instruktorom i počela je trenirati. 'U međuvremenu, moji su osjećaji prema Carmanu rasli. Bio je 25 godina stariji od mene, bio je zreo i bio je džentlmen - dok su momci mojih godina svi bili gomila kretena', priznala je Estelle.

'Počela sam se frizirati i šminkati prije odlaska u staju, špricati se parfemom iako ću lopatom čistiti gnojivo', nastavila je, 'Imala sam osjećaj da se i ja njemu sviđam. Dao je nekoliko komentara o tome kako lijepo izgledam i činilo se da mi pridaje više pažnje nego drugim učenicima jahanja'. U prosincu 2009. bili su zajedno na rodeu kada se Estelle odlučila za neobičnu okladu. Naime, izabrala je jednog od jahača i rekla Carmanu da ako taj jahač pobijedi na turniru, ona će biti njegova djevojka. Kad je dotični jahač postao prvak, Carman je počeo skakati gore-dolje i navijati.

'Hodali smo tjedan dana i Carman se prema meni ponašala kao prema princezi. Naježila sam se kad smo se jedne noći u njegovom kamionetu prvi put poljubili', prisjeća se Estelle, 'Ali, moji su prijatelji mislili da sam luda. 'Estelle što radiš? On je tako star? Stvarno je jezivo', rekli su mi'. Posramljena, prekinula je s Carmanom i izbjegavala njegovu staju. Nije mu rekla da je prestar za nju jer nije htjela povrijediti njegove osjećaje. Bio je slomljen i neko vrijeme nisu bili u kontaktu.

'Pokušala sam ga zaboraviti, ali taj mi se kauboj uvukao pod kožu', dodaje Estelle, 'Kad smo se sreli na drugom rodeu u travnju 2010., vidjela sam svoju priliku i otrčala do njega. 'Život je prekratak, želim biti s tobom', rekla sam mu. Kasnije te noći, uz pivo i ples u baru u središtu Calgaryja, pristala sam biti njegova djevojka, ali ovaj put za stvarno. Bilo je vrijeme da prestanemo mariti za to što drugi ljudi misle i prepoznamo pravu ljubav'.

Naravno da su svi Carmanovi prijatelji htjeli znati koja je njegova tajna i kako je uspio pronaći tako mladu i lijepu ženu. Ali, Estellina obitelj i prijatelji nisu joj bili podrška. 2010. godine tragično je izgubila svoju mamu zbog raka, a na njezinom sprovodu njena obitelj nije gubila vrijeme govoreći joj što misle. 'Prestar je za tebe', upozorili su je. Bilo je vrijeme da se Estelle zauzme za sebe te im je poručila da ako ne mogu prihvatiti njenu vezu da se drže podalje od njih.

Također, Carman je bio već dvaput oženjen i imao je četvero djece. 'Znala da ne bi riskirao upustiti se u još jednu ozbiljnu vezu ako nije siguran u to', kaže Estelle. U kolovozu 2010. zajedno su jahali po Rocky Mountainsu kada je Carman sišao s konja, izvukao prsten iz džepa traperica i zaprosio je, a Estelle je pristala postati njegova žena. Prije vjenčanja Estellin tata joj je rekao: 'Dob je samo broj. Ako te ovaj muškarac čini sretnom i možeš imati nekoliko dobrih godina s nekim koga voliš, to je jedino što je važno'.

'Znamo da bi naša razlika u godinama mogla postati veći izazov kako godine prolaze. Carman sada ima 61 godinu, ali ovog ljeta, dok slavimo 10. godišnjicu braka, jači smo nego ikada. Carman je zrelo, strpljiv i tretira me kao kraljicu. Ja sam dobila svog kauboja, a on svoju ženu - divlji konji me nisu mogli odvući', zaključuje Estelle.

