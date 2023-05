Muž je napravio vazektomiju bez njenog znanja: 'Znao je da želim imati djecu'

Jedna se žena želi razvesti od svog muža nakon što je saznala da je imao vazektomiju godinu dana prije nego što su se upoznali, a odlučio je to prešutjeti. Pretpostavljala je da su oboje željeli djecu, s obzirom da je to nešto o čemu su razgovarali u više navrata. Naime, njihov je brak dogovoren, ali oni su proveli dvije godine u vezi, prije nego što su odlučili stati pred oltar, upoznavajući jedno drugo i otkrivajući poklapaju li im se životni ciljevi, prenosi Mirror.

Kada je riječ o djeci, činilo se da su na istoj strani. Zajedno su odlučili, ili je barem tako mislila, započeti s pokušajima godinu dana nakon vjenčanja, ako će im to financijska stabilnost dopustit, i složili su se da bi voljeli imati dvoje djece. Godinu dana nakon vjenčanja, žena je htjela početi raditi na djeci, ali njezin suprug nije bio toliko oduševljen tom idejom. Ipak, na kraju je popustio: 'Počeli smo mjeriti vrijeme i to u točne dane mog ciklusa. Prestala sam piti za svaki slučaj. Ali, bezuspješno. Pokušavali smo tako dugo. Prošlo je osam mjeseci kako smo pokušavali, ali bez rezultata'.

Frustrirana ovom situacijom, odlučila je da trebaju otići na liječnički pregled: 'Rekao je da ne želi, da je sasvim dobro i da je bolje da nastavimo pokušavati. Na kraju nisam ni ja otišla. Ne znam zašto sam povjerovala u njegove laži'. Prije dva dana, ogorčena žena sastala se sa sestrom svog supruga na ručku i na kraju joj je otvorila svoje srce, izrazivši koliko je pod stresom i kako se boji da možda nikada neće imati djecu. Progovorila je i o tome kako je njezin suprug odlučno odbijao otići na test plodnosti. Nastavila je: 'Imala je šokiran izraz lica dok je pitala: 'Znaš li da je imao vazektomiju, zar ne?' Ne mogu vam opisati koliko je bilo užasno sjediti tamo i čuti te riječi kako izlaze iz njezinih usta. Osjetio sam mučninu u želucu. Zamolila sam je da ponovi što je rekla, nadajući se da sam krivo čula'.

Nakon što se vratila kući, suočila se sa suprugom. Napokon je priznao da je doista imao vazektomiju i da joj to nije rekao kao test odanosti, rekavši joj: 'Želio sam znati voliš li me dovoljno da me ne prevariš'. Tada je spakirala kofere i vratila se živjeti s roditeljima, prekinuvši svaki kontakt s mužem za kojeg smatra da ga više ne poznaje.

Odlučila je podijeliti svoju priču na Redditu i zamoliti druge ljude za savjete jer nije znala kako dalje. Tako joj je jedna osoba komentirala: 'Tvoj bivši je psihopat. Nitko normalan ne bi razmišljao o tome da voljenu osobu izloži kroz ovo. Prošla sam kroz to i to je bolno za dušu. Odsijeci ga kao kanceroznu bradavicu koja i je je'. Druga je dodala: 'Jako mi je žao. Drago mi je da ste saznali, a da niste izgubili godine misleći da ste neplodni i da se možete izvući. Trebali biste svojoj šogorici poslati cvijeće u znak zahvalnosti'.

