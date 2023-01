'Muž je imao osvetničku aferu s našom susjedom i sada je ne mogu izbaciti iz naših života'

– Ne možemo izbaciti našu susjedu iz naših života nakon što je imala vezu za jednu noć s mojim mužem. Krivim sebe jer je imao seks s njom dok je utapao svoju tugu jer je upravo saznao da sam ja imala aferu sa svojim bivšim. Ja imam 48, a moj muž 51 godinu. U braku smo 15 godina i imamo sina od 13 godina – napisala je jedna žena za The Sun.

Bivši joj se javilo prije dvije godine i počeli su se redovito viđati na kavi. On je bio ljubav njenog života, ali njegov brat je iznenada umro i njihova veza je krenula nizbrdo. Totalno se povukao od nje. Ispričao se zbog svog ponašanja i rekao joj da mu je to najveće žaljenje u životu.

– Na moju sramotu, započeli smo aferu. Mislim da sam bila uhvaćena u prošlost. Stvarno volim svog muža i došla sam k sebi nakon par mjeseci veze i okončala je. Sada nemam nikakav kontakt s bivšim. Nažalost, prije nego što sam okončala stvari, moj muž ga je vidio kako me ostavlja blizu naše kuće. Nije mi rekao ništa o onome što je vidio i umjesto toga postao je vrlo povučen – nastavila je.

Jedne noći imali su veliku svađu i on je odjurio u obližnji bar. Nažalost, bila je tu i njihova susjeda koja ima 50 godina. Ona je sama i ona je opisuje kao predatorsku. Budući da je bio slab i pijan, povjerio joj se, a ona je iskoristila priliku da ga utješi i zavede. Sljedećeg jutra došao je kući razbarušen.

– Bio je toliko uzrujan da je izbrbljao sve što se dogodilo i otvoreno me pitao imam li ljubavnika. Rekla sam mu da sam završila s tim jer sam ga voljela. Bilo je vrlo emotivno, ali na kraju smo oboje znali da želimo ostati zajedno i potruditi se da naš brak funkcionira. No, naša susjeda nam to ne dopušta. Uvijek koketira s njim i daje mi podrugljive komentare. Ona me izluđuje. Ona je stalni podsjetnik na sve što nam je pošlo po zlu i ne možemo ići naprijed – zaključila je.

– Vi i vaš suprug prošli ste kroz toliko toga zajedno, ali ste i dalje odlučni da vaš brak uspije. Ta snažna veza je ono što će vas nositi. Zamolite svog muža da ima posljednji razgovor s vašom susjedom. Mora biti vrlo izravan i objasniti da je spavanje s njom bila pogreška i da se neće ponoviti. Oboje biste imali koristi od savjetovanja o vezi, koje bi vam pomoglo da zajedno nastavite dalje – odgovorila mu je stručnjakinja za odnose Deidre.

