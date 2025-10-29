Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 179
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
upozorila je liječnica

Muškarci trebaju izbjegavati ova popularna pića, a razlog bi vas mogao iznenaditi

shutterstock
VL
Autor
Dora Škrlec
29.10.2025.
u 15:30

Sastojci u pićima mogu poremetiti ravnotežu hormona u tijelu i negativno utjecati na cjelokupno zdravlje

Gubitak kose kod muškaraca jedan je od najčešćih estetskih problema i može početi već u dvadesetima ili tridesetima. Iako se često povezuje s genetikom, na brzinu i količinu opadanja kose utječu i hormoni, prehrana, stres te životne navike. Za mnoge muškarce, gubitak kose može biti emocionalno izazovan, pa je razumijevanje uzroka i mogućnosti prevencije ključ za očuvanje zdravlja vlasišta i samopouzdanja. Zato je jedna liječnica pozvala muškarce koji pate od gubitka kose da prestanu piti uobičajenu vrstu pića.

Dr. Neena Chandrasekaran, specijalistica za plućnu i intenzivnu njegu, objavila je video na TikToku u sklopu serije "Stvari koje vam ne govore" zašto bi neki trebali smanjiti unos slatkih pića. Objasnila je da, prema nedavnim studijama, gazirana i energetska pića mogu doprinijeti gubitku kose i anksioznosti kod muškaraca. To se svodi na količinu šećera i aditiva u pićima. Dodala je da sastojci u pićima mogu poremetiti ravnotežu hormona u tijelu i negativno utjecati na cjelokupno zdravlje. Istraživači u Kini pronašli su veze između visoke konzumacije pića zaslađenih šećerom, uključujući gazirana i energetska pića, i veće vjerojatnosti gubitka kose tipičnog za muški spol kod mladih muškaraca, piše Daily Express.

Autori studije primijetili su da prekomjerni unos slatkih pića može doprinijeti biološkom stresu i upalnim procesima koji bi mogli utjecati na zdravlje kose. Dr. Chandrasekaran također je objasnila poveznicu između konzumacije zaslađenih napitaka i njihovih učinaka na tijelo, koji, iako nisu nužno izravan uzrok, mogu dovesti do prorjeđivanja i gubitka kose. "Visoka razina kofeina može povećati razinu kortizola, hormona stresa, dok je višak šećera povezan s lošom cirkulacijom i upalom, što može oslabiti folikule dlake i povećati gubitak kose", dodala je.

Visoka razina kortizola, stanje uzrokovano prekomjernim stresom, u kombinaciji s upalom uzrokovanom šećerom i smanjenim protokom krvi, stvara uvjete koji mogu oslabiti sitne folikule dlake. Kada su folikuli oštećeni, tada to može izravno doprinijeti prorjeđivanju i lomljenju kose. Međutim, ti učinci ne zaustavljaju se na vlasištu, već mogu utjecati i na druge dijelove tijela.

@neenziemd Things they don’t tell you pt 383 Energy drinks and soda leads to hair loss and anxiety #hair #bald #hairtok #stress #energy #soda ♬ original sound - Neenz

Dr. Chandrasekaran primijetila je da visoke razine kortizola i šećera također mogu pogoršati osjećaje tjeskobe i previše stimulirati živčani sustav, što također može doprinijeti gubitku kose. "Pojačano stanje stresa također dovodi do gubitka kose jer to stvara više upala. Ako primijetite da gubite više kose i osjećate se tjeskobnije, prestanite koristiti ove proizvode", zaključila je.

Ključne riječi
muškarci ćelavost gubitak kose kosa pića zdravlje

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja