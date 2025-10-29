Muškarci trebaju izbjegavati ova popularna pića, a razlog bi vas mogao iznenaditi

Gubitak kose kod muškaraca jedan je od najčešćih estetskih problema i može početi već u dvadesetima ili tridesetima. Iako se često povezuje s genetikom, na brzinu i količinu opadanja kose utječu i hormoni, prehrana, stres te životne navike. Za mnoge muškarce, gubitak kose može biti emocionalno izazovan, pa je razumijevanje uzroka i mogućnosti prevencije ključ za očuvanje zdravlja vlasišta i samopouzdanja. Zato je jedna liječnica pozvala muškarce koji pate od gubitka kose da prestanu piti uobičajenu vrstu pića.

Dr. Neena Chandrasekaran, specijalistica za plućnu i intenzivnu njegu, objavila je video na TikToku u sklopu serije "Stvari koje vam ne govore" zašto bi neki trebali smanjiti unos slatkih pića. Objasnila je da, prema nedavnim studijama, gazirana i energetska pića mogu doprinijeti gubitku kose i anksioznosti kod muškaraca. To se svodi na količinu šećera i aditiva u pićima. Dodala je da sastojci u pićima mogu poremetiti ravnotežu hormona u tijelu i negativno utjecati na cjelokupno zdravlje. Istraživači u Kini pronašli su veze između visoke konzumacije pića zaslađenih šećerom, uključujući gazirana i energetska pića, i veće vjerojatnosti gubitka kose tipičnog za muški spol kod mladih muškaraca, piše Daily Express.

Autori studije primijetili su da prekomjerni unos slatkih pića može doprinijeti biološkom stresu i upalnim procesima koji bi mogli utjecati na zdravlje kose. Dr. Chandrasekaran također je objasnila poveznicu između konzumacije zaslađenih napitaka i njihovih učinaka na tijelo, koji, iako nisu nužno izravan uzrok, mogu dovesti do prorjeđivanja i gubitka kose. "Visoka razina kofeina može povećati razinu kortizola, hormona stresa, dok je višak šećera povezan s lošom cirkulacijom i upalom, što može oslabiti folikule dlake i povećati gubitak kose", dodala je.

Visoka razina kortizola, stanje uzrokovano prekomjernim stresom, u kombinaciji s upalom uzrokovanom šećerom i smanjenim protokom krvi, stvara uvjete koji mogu oslabiti sitne folikule dlake. Kada su folikuli oštećeni, tada to može izravno doprinijeti prorjeđivanju i lomljenju kose. Međutim, ti učinci ne zaustavljaju se na vlasištu, već mogu utjecati i na druge dijelove tijela.

Dr. Chandrasekaran primijetila je da visoke razine kortizola i šećera također mogu pogoršati osjećaje tjeskobe i previše stimulirati živčani sustav, što također može doprinijeti gubitku kose. "Pojačano stanje stresa također dovodi do gubitka kose jer to stvara više upala. Ako primijetite da gubite više kose i osjećate se tjeskobnije, prestanite koristiti ove proizvode", zaključila je.