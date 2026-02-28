RECEPT DANA Proteinski muffini s bananom i rogačem: Slatki zalogaji bez brašna i dodanog šećera

Za trenutke kada vam se jede nešto slatko, a ne želite posegnuti za klasičnim desertima, ovi proteinski muffini savršen su kompromis. Prirodna slatkoća zrelih banana, aromatični rogač i čokoladne kapljice stvaraju kombinaciju koja podsjeća na kolače iz djetinjstva – ali u znatno laganijoj i nutritivno bogatijoj verziji. Jednostavni su za pripremu i gotovi za manje od pola sata.

Sastojci (za 12 muffina):

3 zrele banane

2 jaja

1 žlica kokosovog ulja (može i obično ulje)

100 ml biljnog mlijeka (može i obično)

200 g rogača

1 vrećica praška za pecivo

1 mjerica proteinskog praha s okusom čokolade

50 g čokoladnih kapljica

Priprema: Banane zgnječite vilicom dok ne dobijete glatku smjesu. Dodajte jaja i kratko umutite pjenjačom ili vilicom. Umiješajte ulje i mlijeko, zatim dodajte rogač, prašak za pecivo i proteinski prah. Sve dobro promiješajte dok se sastojci ne sjedine. Smjesu ravnomjerno rasporedite u 12 kalupa za muffine. Po vrhu pospite čokoladne kapljice. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 200 °C oko 20 minuta.