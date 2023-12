Muškarac zamolio goste da na božićnu zabavu donesu svoju hranu ili da mu plate: 'Hoću uštedjeti!'

Jedan muškarac na Redditu je izazvao raspravu nakon što je od svojih gostiju za božićnu zabavu tražio da donesu hranu ili da plate kako bi mogli prisustvovati. Naime, rekao je kako nije htio prekidati tradiciju zbog previsokih troškova, te da je na ovaj način mislio malo uštedjeti, a svejedno se zabaviti, piše The Sun.

Budući da planira pozvati 27 ljudi, nije si mogao priuštiti plaćanje za sve njih, pa ih je zamolio da i oni doprinesu. Međutim, njegovi načini štednje nisu se dobro odrazili na njegove goste koji su se protivili ideji plaćanja.

"Svake godine na našu božićnu zabavu pozovemo obitelj, prijatelje i neke kolege s posla. Uvijek potrošimo oko 500 do 600 dolara (3500 do 4000 kuna) u dućanu, a ove godine nam je to problematično jer i sami pokušavamo što više uštedjeti. U pozivnicama koje smo poslali poštom, dodali smo da gosti moraju donijeti jelo sa sobom na zabavu ako žele prisustvovati. Naveli smo neka potencijalna jela koja mogu donijeti ili mogu donijeti vlastitu kreaciju. Ako ne donesu jelo, alternativa bi bila plaćanje 20 dolara (oko 140 kuna) po gostu, kako bi se nadoknadili troškovi hrane", napisao je u objavi.

Šest od 27 pozvanih osoba nije se odazvalo pozivu, a kada je par pitao dolaze li, nazvali su ih sebičnima što očekuju jelo od svojih gostiju. Odlučio je pitati korisnike Reddita što misle o tome, a odgovori su bili mješoviti. Neki su se složili da su sebični, dok su drugi tvrdili da je pošteno tražiti od gostiju da doprinesu.

"Ne bih nikada tražio novac. To pretvara zabavno druženje u događaj s ulaznicom", napisao je jedan korisnik. "Zašto organizirati zabavu ako si to ne možete priuštiti? Ovako ispada glupo", dodala je druga korisnica.

