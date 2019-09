Muškarac umjesto potpisa na osobnoj iskaznici ima glave mačaka, a to ga je skupo stajalo

Brad je napisao na Redditu kako je prije tri godine na osobnoj iskaznici umjesto vlastoručnog potpisa nacrtao tri mačje glave, a sada je, dok je kupovao kuću, naišao na probleme.

Foto: Imgur

"Prošle tri godine sam potpuno zaboravio na svoj potpis, sve dok nisam morao pokazati nekome osobnu iskaznicu. Svi bi se nasmijali i rekli: 'Ne mogu vjerovati da su vam to dopustili'. Nikada mi moj potpis s glavama mačaka nije predstavljao problem, sve do danas kada sam morao potpisati papire za kupovinu kuće. Agent je pogledao moju osobnu i nije bio sretan. Pokušao sam mu objasniti da je osobna iz 2015. godine i da tada nisam mislio da ću ikada kupovati kuću. Morao sam se potpisati na svim papirima baš s istim potpisom kakav mi je na osobnoj iskaznici. To znači da sam morao 30 puta nacrtati mačje glave."

Foto: Imgur

Ljudi u komentarima su oduševljeni, a neki su podijelili i svoje lude šifre za razne stvari.

