Muškarac ugledao lice u perilici rublja i ostao u šoku, a onda shvatio o čemu se radi

Korisnik Twittera, Alex, skoro je, kako kaže, doživio srčani udar nakon što je stavio veš u perilicu rublja - i ugledao lice muškarca kroz vrata, prenosi LADbible.



Iako se prvo jako uplašio, vrlo brzo je shvatio o čemu se zapravo radi. "Stavio sam u pranje dekicu od psa i jastuk s likom David Bowiea. Skoro sam doživio srčani udar kada sam pogledao u vrata", napisao je ispod fotografije koju je objavio na Twitteru.

Forgot I’d washed the dog’s blanket and David Bowie cushion.

Nearly just had a heart attack. pic.twitter.com/7Uh9nLvh8k