Djevojčicu uplašio 'živi' ukras na drvcu: Ugledala je sovu!

Katie McBride Newman iz Georgie ispričala je kako je njena 10-godišnja kćer India dotrčala prošlog četvrtka predvečer do nje i rekla kako ju je uplašio ukras, piše nypost.com.



"Dramatično je došla u blagovaonicu i rekla 'mama, uplašio me ukras na drvcu', a onda je počela plakati", rekla je Katie.



Katie, koja sebe opisuje kao obožavatelja sova rekla je kako je na svom drvcu ugledala jednu nakon što je išla otkriti što je to preplašilo njezinu kćer. Došla je do drvca, a sova je gledala ravno u nju. Odmah je podijelila ovaj događaj na Facebooku. "Bez šale, pronašli smo pravu živu sovu na našem božićnom drvcu. Što?!?!?!", napisala je.

Newmani su ostavili prozor otvoren tijekom noći kako bi sova izašla, ali nije. Vjeruju kako je ušla kroz isti i smjestila se na njihovo drvce.



Idući dan, kada su vidjeli da nije otišla, kontaktirali su centar za okoliš koji je udaljen jedan sat od njih. Centar se zabrinuo da sova nije danima jela, pa su rekli obitelji da ostave sirovu piletinu da se može nahraniti. U subotu ujutro su došli iz centra, uhvatili pticu i identificirali ju kao Megascops asio sovu koja je česta u tom području. Provjerili su je li ozlijeđena, nahranili ju i savjetovali obitelj da ju drže u sanduku do mraka, u zamračenoj sobi. Sova je otišla oko 21 i 30, čim se zamračilo. Iako je otišla, obitelj i dalje čuje njezino glasanje tijekom noći.