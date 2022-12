Muškarac joj se iznenada javio dva mjeseca nakon izlaska: ‘Tražio me mu uplatim novce za naš spoj!’

Prije nekoliko mjeseci, Adele je izašla na spoj s muškarcem za koji se nadala da će biti njen 'Romeo', no ispostavilo se da to ipak nije tako jer joj se nakon nekoliko spojeva više nije javio. Iako je mislila da se s njim više nikada neće čuti, dva mjeseca kasnije stigla joj je njegova poruka na telefon. Poruka ju je ostavila bez riječi jer ju je muškarac u njoj zatražio da mu pošalje novac za svoj dio troškova na spojevima, piše The Sun.

"Hej Adele, što ima?", glasio je prvi dio poruke koja je u međuvremenu podijeljena na Tik Toku. Nakon što je prošao 'pristojni' dio, muškarac je prešao na stvar: "Napravio sam bilancu za prošli mjesec i vidio sam da sam samo ja plaćao naše sastanke, ukupno oko 110 eura (oko 830 kuna)."

Nakon što je otkrio pravi razlog iza ove poruke, poslao joj je svoje PayPal podatke tražeći ju da mu pošalje gotovinu. Zbunjena Adele upitala ga je li to šala.

- Ne baš. Nisam znao da sam toliko potrošio - odgovorio je.

Dan kasnije, Adele mu je poslala poruku, pitajući ga ponaša li se tako na svim spojevima.

- Nije te sram? - dodala je.

- Ne baš jer nije u redu da samo jedna osoba plaća. Trebalo bi biti 50/50 - ponovno je odgovorio.

Još uvijek jednako zbunjena, Adele nije mogla shvatiti zašto nije inzistirao da odmah račun plaćaju po pola.

- Odlučio si mi ovo poslati tek nakon dva mjeseca? - pitala ga je, a on joj je ponovno objasnio da je to zbog njegove financijske situacije. Nažalost, tu je bio kraj videa, pa tako pratitelji nisu saznali kako je situacija završila.

Podjednako šokirani kao i Adele, korisnici Tik Toka pohrlili su u komentare kako bi podijelili svoja mišljenja.

- Reci mu da možete otići na sud - našalio se jedan korisnik.

- Ne mogu vjerovati! Ne možete nekoga pozvati na spoj i onda nakon nekog vremena odlučiti da želite podijeliti troškove! - dodao je drugi.

Kasnije je Adele podijelila drugi video, a u komentarima su ju mnogi pitali je li mu na kraju platila, na što je ona odgovorila: "naravno da ne".

