Muškarac ispričao: 'Supruzi sam lagao da da sam uhićen, ali zapravo sam se seksao s drugom ženom!'

- Imam 37, a supruga 34 godine i zajedno smo već 15 godina. Imamo sina od 12 i kćer od devet godina. Drugu ženu sam upoznao prije dva mjeseca kada je moja tvrtka zatvorila ured zbog koronavirusa te se ona preselila u moj odjel. Ima samo 23 godine, ali odmah smo kliknuli, napisao je jedan muškarac za The Sun.

Nakon samo dva tjedna priznao joj je da mu se sviđa, a na njegovo iznenađenje, i on se svidio njoj. Počeli su izlaziti i u njezinom društvu se uvijek osjećao ugodno i opušteno.

Jedne noći pozvala ga je u svoj stan, a on je pristao te su se na kraju i poseksali. Bilo mu je nevjerojatno, a i iduće jutro su sve ponovili. Njegova supruga ga je stalno zvala, ali on joj je samo rekao da je bio na triježnjenju u policijskoj stanici.

Iako mu je povjerovala, osjeća se krivim. Ne može podnijeti pomisao da mora ostaviti djecu, ali ne osjeća se sretno u braku. Sada ga i ljubavnica pritišće da donese odluku, a on se pita treba li ostati u braku ili riskirati sve s djevojkom koju je tek upoznao.

- Nikako ne možete znati hoće li veza s novom djevojkom uspjeti i nemojte se zavaravati da to ne bi pogodilo vašu djecu. Recite svojoj supruzi da je vaš brak dosegao kriznu točku i uložite sve svoje snage u pokušaje ga spasiti. Ako je to zaista kraj za braka, okončajte ga pristojno i potrudite se biti što bolji otac. No nemojte pretpostavljati da ćete uvijek uživati ​​u seksu s tom novom djevojkom, postoje znakovi da još nije spremna za ozbiljnu vezu, odgovorila mu je Deidre.

