MSC CRUISES objavio izvještaj o održivosti za 2022.

MSC Cruises je objavio svoj Izvještaj o održivosti za 2022. godinu ističući napredak u svojim praksama održivosti tijekom godine.

Strategija održivosti utemeljena je na procjeni materijalnosti koja je provedena 2019. i revidirana 2021. godine. Ovaj proces je osigurao da je pažnja MSC Cruisesa usmjerena na pitanja od najveće važnosti za vanjske i unutarnje dionike kompanije MSC Cruises i područja gdje njezin utjecaj na svijet znači da kompanija ima odgovornost djelovati.

Akcijski plan održivosti usredotočen je na 6 prioritetnih radnih tokova s napretkom u specifičnim radnjama uključenim u Izvještaj o održivosti kako bi se osigurala odgovornost kompanije za njihovu provedbu. Šest područja Akcijskog plana održivosti je usklađeno s UN-ovim ciljevima održivog razvoja (SDGs) – zajedničkom vizijom uloga koju pojedinci, tvrtke i vlade moraju preuzeti u prijelazu na održivi svijet.

Savjetodavnim odborom za održivost Odjela za krstarenja MSC Grupe, kojem pripada i MSC Cruises, predsjeda izvršni predsjednik Pierfrancesco Vago. Odbor je odgovoran za osiguranje kontinuirane relevantnosti strategije održivosti te za reviziju napretka uz usmjeravanje i podršku tima za održivost.

Linden Coppell, potpredsjednica održivosti za MSC Cruises, je dodala: „Kako bismo osigurali prikladnosti i stalnu relevantnost naše strategije održivosti kao i Akcijskog plana održivosti, u stalnom smo dijalogu s našim zaposlenicima, gostima i ključnim vanjskim dionicima. Kroz ovu vježbu slušanja možemo osigurati da su naša trenutna područja fokusa dobro odabrana te identificirati nova područja koja bi se pojavila dok pomno pratimo napredak u šest ključnih stupova našeg akcijskog plana.“

U 2022. godini je postignut napredak u svim područjima Akcijskog plana održivosti MSC Cruisesa, a niže navodimo najvažnije točke:

PLANET – prijelaz na neto nultu emisiju, poboljšanje lokalne kvalitete zraka i pomno ispitivanje korištenja resursa i otpada.

MSC Cruises je u potpunosti predan svojoj ulozi u ublažavanju klimatskih promjena i promicanju bioraznolikosti oceana. S potpunom odlučnošću kompanija aktivno ubrzava napore za postizanje neto nulte emisije do 2050. Kroz blisku suradnju s renomiranim tehnološkim kompanijama, brodogradilištima i dobavljačima goriva, nastojimo pomaknuti granice inovacija i istražiti nove mogućnosti. Važan korak na ovom ključnom putu je bilo pridruženje floti našeg prvog broda s pogonom na LNG, označavajući značajnu prekretnicu prema održivijoj budućnosti. Ostajemo čvrsti u svojoj predanosti stvaranju ekološki odgovornije industrije krstarenja.

MJESTO – pružanje podrške održivim destinacijama, razvoj terminala

Naša krstarenja omogućuju ljudima posjet nekim od najljepših i najuzbudljivijih destinacija na svijetu – a mi im želimo pomoći da takve i ostanu. Želimo ostvariti pozitivne društvene i ekonomske rezultate za lokalne zajednice koje posjećujemo. Naša ulaganja u razvoj novih održivih terminala za kružna putovanja stvaraju radna mjesta i dovode nove posjetitelje. Također aktivno podržavamo upravljanje destinacijom i nastavljamo blisko surađivati s Međunarodnom udrugom brodarskih kompanija za kružna putovanja (CLIA) i ostalim kompanijama za kružna putovanja u svrhu upravljanja brojem posjetitelja i pružanja podrške nastojanjima postizanja održivog turizma u destinacijama koje posjećujemo. Također smo članovi WTTC-a (Sustainability Committee and the Sustainability Task Force of the World Travel & Tourism Council) blisko surađujući s partnerima iz turističke industrije na razvoju i implementaciji održivih rješenja za našu industriju.

LJUDI – Podrška našim ljudima i dobrobiti posade

Naš prioritet broj jedan je održavanje sigurnosti i dobrobiti naših putnika i posade. Ponosni smo na izvrsnu zdravstvenu skrb koju nudimo na našim brodovima te, iako Covid-19 više ne predstavlja prijetnju kao prije, nastavljamo održavati higijenske prakse koje mogu poslužiti kao primjer. Također imamo sveobuhvatan sustav upravljanja sigurnošću i nastojimo identificirati rizike kako bismo mogli djelovati prije nastanka mogućeg incidenta. Naša posada ima vrlo važnu ulogu u stvaranju uspješnog doživljaja gostiju, a znamo koliko je važno podržati njihovu dobrobit. Osiguravamo obuku našim ljudima koja je potrebna za dobro obavljanje posla i pružamo podršku onima s velikim potencijalom koji žele s nama napredovati u karijeri.

NABAVA – Nabava uz odgovornost prema okolišu

Svake godine moramo osigurati nabavu tisuće različitih proizvoda za nesmetani rad, od dijelova motora do sapuna za ruke, od uniformi za posadu do hrane i pića. Zatim to sve moramo dostaviti na brodove naše flote koji su stalno u pokretu. U 2022. godini naš Odbor za održivu nabavu je pokrenuo sveobuhvatnu reviziju procesa i praksi nabave kako bismo identificirali prilike za poboljšanje naših performansi održivosti. Želimo ići dalje od specifičnih programa – kao što je uklanjanje plastike za jednokratnu upotrebu – te promijeniti način razmišljanja naše zajednice kupaca kako bi se svaka odluka o kupnji donosila imajući na umu okoliš i dobrobit radnika.