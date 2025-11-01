Mozgalica koja je zbunila mnoge: Možete li pronaći skriveno voće u ovoj neurednoj kuhinji?

Naši Portali
Dora Škrlec
01.11.2025.
u 07:10

Istraživanja sugeriraju da igre mogu poboljšati vaše pamćenje i koncentraciju

Volite testirati svoje sposobnosti opažanja i logičkog razmišljanja? Mozgalice su savršen način da izazovete sami sebe! Osim što su zabavne, one potiču mozak da razmišlja izvan okvira i otkrivaju koliko ste zapravo pažljivi na detalje. Mnogi se češu po glavi zbog ove mozgalice s temom kuhinje koja se čini nemogućom za riješiti. Ako mislite da imate sokolovo oko i besprijekornu pažnju prema detaljima, ova zbunjujuća zagonetka idealna je za vas.

Postoje i istraživanja koja sugeriraju da igre poput ove mogu poboljšati vaše pamćenje i koncentraciju, a istovremeno koristiti vašem mentalnom zdravlju. "Rekord rješavanja mozgalice Je do sada 30 sekundi, ali teško ga je nadmašiti, pa bi vas mogla ostaviti u neizvjesnosti! Jeste li spremni za izazov?", poručili su iz TOTUM-a koji su je osmislili.

Foto: TOTUM

Slika prikazuje prilično sumornu studentsku kuhinju, punu raspadajuće hrane, prljavih lonaca i tava te smrdljivih vreća za smeće ostavljenih da trunu, prenosi Daily Express. No, među neurednim kaosom nalazi se košara svježeg voća. Pitanje je: možete li je pronaći? Možete zumirati sliku ako vam to pomaže u uočavanju detalja.

Ako se mučite i trebate savjet, usmjerite pogled na donji desni kut slike. Ondje se, pokraj vreće za smeće, nalazi hrpa svježeg voća.
Ključne riječi
voće kuhinja mozgalica

