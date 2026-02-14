Video koji je oduševio internet: Kujica je odbijala hranu sve dok nije začula 'čarobnu' riječ

Čini se kako je ponekad zaista dovoljna samo jedna riječ da kućni ljubimac odjednom postane poslušan. Barem ako je suditi po viralnom videu koji se ovih dana dijeli društvenim mrežama. U nedavno objavljenoj snimci, internetska zvijezda Ceili the Puppy, 11-godišnja shi tzu kujica, uporno odbija pojesti obrok dok joj jedan od vlasnika bezuspješno nudi 'posebnu' hranu. U videu vlasnik Albert Maloof Berdellans sjedi na podu kraj Ceili i pokušava je nagovoriti da pojede nekoliko zalogaja. 'To će ti smiriti trbuščić da se osjećaš bolje', moli je, dok se kujica približava, ponjuši hranu i okrene glavu, piše People.

Preko snimke stoji tekst: 'Probali smo SVE… dok jedna riječ nije riješila stvar jednom zauvijek', a video je objavila druga vlasnica, kreatorica sadržaja Meghan Maloof Berdellans, Amerikanka koja živi u Dubaiju i često objavljuje sadržaj iz svakodnevice, uključujući i doživljaje s Ceili. Nakon gotovo minute 'pregovora', Albert objašnjava da je Ceili ranije bila bolesna i da su morali provjeriti može li zadržati hranu koju pojede. Nakon kraćeg 'natezanja' s Ceili, on je na koncu izgovorio ključnu rečenicu: 'Ako ne pojedeš, morat ćeš veterinaru.' I tu se događa preokret. Ceili gotovo odmah promijeni stav i uzme komadić hrane iz Albertove ruke. 'Tako sam i mislio', dobaci on pa se okrene prema Meghan iza kamere i kroz smijeh komentira: 'Nemoj mi više nikad reći da ovaj pas ne govori engleski.'





U opisu objave Meghan je dodatno pojasnila situaciju jer su se mnogi zabrinuli za Ceili. Kaže da inače nema problema s apetitom, ali je tog dana dva puta povratila i tražila svoju uobičajenu hranu. Ipak, vlasnici su htjeli biti sigurni da joj je želudac dovoljno miran pa su joj ponudili organsku bijelu rižu i malo mesa jelena. Ceili je, prema Meghaninim riječima, zapravo 'prosvjedovala' jer je željela samo meso, no već nakon jedne noći sve je bilo u redu i sljedeći dan vratili su se redovnim obrocima.

Meghan se osvrnula i na komentare o podlošku ispod zdjelice, koji je neke zgrozio. Naglasila je da Ceili ne obavlja nuždu na toj podlozi, osim u krajnjoj nuždi ako ostane sama kod kuće. Podložak stavljaju ispod vode i hrane jer Ceili pravi nered dok jede, pa služi kao 'stolnjak', a toliko je navikla na njega da ga, ako ga nema, sama traži. Dodala je i da je privremena podloga kod stražnjih vrata služila za brisanje šapa.

Ceili već godinama ima veliku online publiku, a posebno je prepoznatljiva po svom stalno isturenom jeziku, takozvanom 'tongue thrustu', koji je čest kod brahicefaličnih pasmina u koje se ubraja i shi tzu. Toliko je popularna da je 2019. čak sudjelovala i na New York Fashion Weeku, prošetavši pistom uz model u reviji dizajnera Anthonyja Rubija.