Može biti opasno: Evo što se događa s vašim tijelom kad se mjesecima ne seksate

Generacija Z ima manje spolnih odnosa nego bilo koja generacija u povijesti - a stručnjaci upozoravaju da bi to moglo dovesti do smanjivanja njihovih genitalija. Dr. Tara Suwinyattichaiporn, stručnjakinja za seks i veze, rekla je za DailyMail da muškarci koji su seksualno neaktivni mogu doživjeti vrlo rijetko stanje zvano atrofija penisa - gdje tkivo penisa može postati manje elastično uzrokujući njegovo smanjenje za jedan do dva centimetra.

Ona također kaže da mjesec dana ili više bez seksa može uzrokovati povećanu razinu stresa kod muškaraca i žena zbog seksualne frustracije, tjeskobe, depresije i problema s ljutnjom. To može uzrokovati druge psihološke učinke i više učiniti ljude sklonijima nevjeri. Unatoč pozitivnoj privrženosti seksu, istraživanje Kalifornijskog sveučilišta iz 2021. pokazalo je da je 38 posto mladih između 18 i 30 godina izjavilo da nije imalo seksualnog partnera u prethodnoj godini.

Stručnjaci su upozorili da izostanak seksa tjednima, mjesecima ili godinama može imati štetne učinke na ljudsko tijelo. Većina ljudi treba nježnost, dodir i seksualne veze s drugima, a bez toga bi se vaše mentalno zdravlje moglo pogoršati, uzrokujući tjeskobu, depresiju i povećanu razinu stresa.