'Moja djevojka želi seks sa mnom jedino ako njezine prijateljice sudjeluju'

Moja djevojka jedino želi seks sa mnom ako se mogu pridružiti i njezine prijateljice. Ponekad se osjećam kao da su mi se ostvarile sve rođendanske želje, a ponekad se osjećam kao da sam joj dosadio. Imam 23 godine, ona ima 22 godine i zajedno smo nešto više od godinu dana. Naš seksualni život je od početka bio sjajan. Moja djevojka je prekrasna i svi moji prijatelji mi zavide. Divne su i njezine tri prijateljice. Nije ih vidjela prvih nekoliko tjedana nakon karantene, ali onda im je dosadilo i imale su ludu noć u našem stanu. Ja sam bio vani s prijateljima, a kada sam se vratio kući, one su me dočekale u seksi odjeći. Sjele su pored mene i počele me dodirivati, a kada sam pitao djevojku što se događa, ona mi je samo rekla da se prepustim. Kakva je seksi noć to bila. Bilo je to nevjerojatno iskustvo - ispričao je za The Sun.

Sljedećih dana uopće nisu spominjali tu noć, ali svaki put kada bi on htio seks, ona bi smislila razne isprike zašto ga ne želi. Nisu se uopće seksali sve dok ona nije predložila da ponovno pozove njezine prijateljice. Od tada se svi zajedno redovito seksaju, ali njemu to ne odgovara. Svaki put kada želi pričati o tome, ona samo kaže da bi trebao biti sretan. On se više ni ne sjeća kako je biti samo s njom pa za savjet pita stručnjakinju.

- Nitko neće imati sreće ako netko od vas pokupi koronavirus. Dakle, to je jedan dobar razlog da kažete svojoj djevojci da sve to mora prestati. Drugo je to što počinje narušavati cijelu vašu vezu s vašom djevojkom. Kažete da vas ona zanima, pa je došlo vrijeme da inzistirate na ozbiljnom razgovoru. Pitajte je zašto je toliko zainteresirana za uključivanje svojih prijatelja u vaš ljubavni život. Je li joj bilo neugodno zbog seksa kada ste bili samo vas dvoje? Recite joj da će seks s prijateljima prestati - postoje rizici za seksualno zdravlje i neplaniranu trudnoću. Pitajte koje će vam promjene u tehnici pomoći da vaš ljubavni život postane uzbudljiviji. Ali ako se ona neće složiti da osvježi svoj seksualni život između vas dvoje, najbolje prihvatite da je ta veza nestala - odgovorila mu je Deidre.

