Mogle bi biti opasne: Preskočite ove namirnice na švedskom stolu za doručak u hotelu

Većina ljubitelja hrane slaže se da je, kada ste na odmoru, jedna od pogodnosti boravka u hotelu kontinentalni doručak ili doručak na bazi švedskog stola. S druge strane, jedna od najvećih poteškoća koju možete doživjeti na odmoru je da ste prisiljeni biti na zahodu cijelo vrijeme nakon što ste se zarazili bolešću izazvanom hranom, piše Huffpost.

Hrana koja je stajala vani cijelo jutro može biti izložena velikom riziku od potencijalne kontaminacije bakterijama, stoga je važno znati koje su namirnice sigurne za jelo - a koje biste možda trebali preskočiti.

"Postoje dva glavna čimbenika o kojima razmišljam... koji mogu povećati rizik od dobivanja bolesti izazvanih hranom", objasnila je dr. Ellen Shumaker, direktorica programa Safe Plates na Državnom sveučilištu North Carolina. "To su kontrola temperature hrane i... druge stvari koje potencijalno kontaminiraju posuđe ili hranu zbog nedostatka pranja ruku." Mnogo vremena ne možete osjetiti razliku kada je hrana kontaminirana, stoga je ključno unaprijed znati na što treba paziti.

"Postoji niz različitih mikroorganizama koji mogu kontaminirati hranu i koji se mogu pokazati patogenima ili proizvoditi toksine", rekao je dr. Bryan Quoc Le, prehrambeni znanstvenik i savjetnik za prehrambenu znanost. "Na primjer, s određenim vrstama E. coli, salmonele ili listerije, potrebno vam je samo nekoliko stanica da stvarno izazovete rasulo." Stručnjaci za sigurnost hrane otkrili su što obično izbjegavaju za hotelskim doručkom - i što im je ugodno jesti i piti.

Izbjegavajte vruću hranu (poput mesa ili proizvoda od jaja) koja se ne drži na toploj temperaturi: “Vruća hrana treba ostati topla, a hladna hrana treba ostati hladna”, rekla je Shumaker. Ovo pomaže da se izbjegne zona opasnosti od temperature u kojoj bakterije vole rasti." Kada se hrana ostavi u "opasnoj zoni" (između 4 i 60 stupnjeva Celzijusa) dulje od dva sata, klice koje vas čine bolesnima mogu se brzo razmnožavati, prema Centrima za kontrolu i prevenciju bolesti. A u okruženju švedskog stola ili kontinentalnog doručka hrana će vjerojatno stajati duže od toga. Ako vidite pljeskavice s kobasicama, slaninu, kajganu, quiche ili druge proizvode od mesa i jaja kako stoje vani bez ikakvog uređaja za grijanje, poželjet ćete ih preskočiti. Ovu vrstu hrane treba održavati toplom s uređajem kao što je grijaća ploča ili posuda za pečenje, objasnila je Shumaker. "Ovo, naravno, ne daje točnu temperaturu, ali je pokazatelj da se poduzimaju mjere za održavanje hrane u sigurnom temperaturnom rasponu", rekla je.

Izbjegavajte hladnu hranu (poput mliječnih proizvoda i svježih sokova) koja se ne čuva na niskim temperaturama: "Ako postoji mlijeko koje je stajalo, a nije na ledu ili nije ohlađeno, to je sigurno nešto što planiram izbjegavati", rekao je Le. Morat ćete se pobrinuti da kvarljive namirnice (poput jogurta, sireva i mesnih delikatesa) budu na hladnom i da ostanu izvan temperaturne "opasne zone". Neko prethodno narezano voće i povrće (kao što su rajčice, zeleno povrće i dinja) također bi trebalo biti ohlađeno jer "kada se izreže, mesnati dio … ima razinu vlage i pH da omogući rast bakterija koje mogu uzrokovati bolest", prema Shumaker. Što se tiče sokova, i svježi i pasterizirani trebaju biti hladni. Budući da svježi sok nije pasteriziran, izložen je većem riziku za razvoj štetnih bakterija kada se ostavi na sobnoj temperaturi. Pojedinačno zapakirano vrhnje i paketići maslaca također se ne moraju držati na hladnom. Ove vrste vrhnja tretirane su tako da ubijaju bakterije, a sol u maslacu pomaže mu da se ne kvari dok stoji na policama dućana, objasnila je Shumaker.

Izbjegavajte voće i povrće koje je mokro ili teško za čišćenje: Dok Le općenito jede iz salatnog bara ako izgleda čisto i svježe, on obraća pozornost na znakove da se voćem i povrćem ne postupa pravilno. Na primjer, ako imaju mekane rubove ili ako na površini ima prljavštine ili drugog materijala, to može značiti da su stari ili da nisu temeljito oprani. Dinje mogu biti posebno rizične jer ljudi često ne peru kore, rekao je. Ako je kora oštećena i na njoj ima bakterija, može se proširiti na unutarnji dio dinje. Također može unakrsno kontaminirati drugo voće ili povrće koje dotakne. "Svježe povrće koje se inače bere sa zemlje, poput zelene salate ili kupusa može pokupiti dosta prljavštine i zatim je raširiti ako nije pažljivo oprano", dodao je Le. "Prljavština može početi proizvoditi niz različitih mikroorganizama." Trebalo bi izbjegavati sirove klice (kao što su lucerna ili mung grah), objasnila je Shumaker. Uzgajaju se iz sjemena i graha u toplim, vlažnim uvjetima, koji su idealni za rast E. coli, salmonele i listerije, prema FDA. "Ako je samo nekoliko štetnih bakterija prisutno u ili na sjemenu, bakterije mogu narasti do visokih razina tijekom klijanja."

Izbjegavajte sve iz zajedničke zdjele koja nema pribor za posluživanje: Naravno, taj pladanj s voćem može izgledati ukusno - sve dok ne primijetite da nema pribora za posluživanje i da ga ljudi dodiruju golim rukama. Ako nisu oprali ruke nakon korištenja zahoda, kašljanja ili ispuhivanja nosa, mogli bi kontaminirati drugu hranu na tanjuru, rekla je Shumaker. Kada koristite pribor za posluživanje ili zajedničke začine koje mnogi drugi ljudi dodiruju, trebali biste provjeriti jesu li vam ruke čiste prije nego što uzmete hranu s tanjura. "Drugi gosti možda nemaju temeljito oprane ruke nakon korištenja zahoda ili su jeli rukama", rekao je dr. Jonathan Deutsch, profesor kulinarske umjetnosti i znanosti na Sveučilištu Drexel. "Uvijek pokušavam dezinficirati ruke između spremanja tanjura i sjedenja za za stol." Norovirus, poznat kao "želučana buba", najvjerojatniji je krivac koji se prenosi s nečistih ruku na posuđe i površine. Ako se ne očisti i dezinficira, norovirus može opstati na površinama tjednima", rekla je Shumaker.

Koju hranu i piće je najsigurnije jesti u hotelskom okruženju za doručak? Pobrinuti se da se hrana i piće poslužuju na odgovarajućoj temperaturi i prati ruke prije jela dvije su najvažnije smjernice. Postoji nekoliko drugih namirnica za koje stručnjaci kažu da su najsigurnije za konzumiranje. “Vjerovat ću više pakiranoj hrani, poput muffina ili pojedinačnih jogurta samo zato što postoji mnogo procesa koji su uključeni kako bi se osiguralo da budu sigurni”, rekao je Le. "I nitko ih ne dira niti rukuje njima." Deutsch kaže da je cijelo voće koje nije rezano, kao što su banane i naranče, opcije kuhane po narudžbi kao što su omleti i žitarice u posudi (operite ruke nakon dodirivanja drške) također obično sigurni izbor. Osobe koje su u većem riziku od trovanja hranom (oslabljen imunološki sustav, trudnice, starije od 65 godina ili mlađi od 5 godina) trebaju posebno paziti na opcije koje je sigurnije jesti i što izbjegavati. Iako se svatko može otrovati hranom, pojedinci u tim skupinama mogli bi se ozbiljno razboljeti, prema CDC-u.

