Mnogi to rade, a ne bi smjeli: Ovih devet stvari nikada ne bacajte u sudoper

Mnogi sudoper u kuhinji često koriste kao mali otpadni prostor, bacajući u njega ostatke hrane i druge kuhinjske otpatke. Iako je praktično odlagalište, takva navika može dovesti do začepljenja odvoda, neugodnih mirisa i problema s higijenom, stoga je važno znati što smijemo, a što ne bismo smjeli bacati u sudoper. Često tek kada vam se sudoper začepi preispitate sve što bacate u odvod u kuhinji.

Međutim, postoje mnoge stvari koje u sudoper zapravo ne bismo smjeli bacati. Sprječavanje njihovog odlaganja ne samo da pomaže u izbjegavanju stvaranja masnih naslaga, već i osigurava da sudoper pravilno radi te čuva čistoću lokalne vodovodne mreže. Britanska tvrtka za vodoopskrbu i odvodnju Severn Trent Water podijelila je devet stvari koje nikada ne bi smjele završiti u sudoperu, nakon što je njihovo istraživanje iz 2020. godine pokazalo da oko 36 posto kupaca redovito baca hranu u odvod. Ono što nikada ne biste trebali baciti u sudoper, WC školjku ili drugi odvod su: masnoće, ulja, mast, umaci, juhe, jogurt, kava u talogu i ostaci hrane, piše Daily Express.

"Iako svojim kupcima često spominjemo masnoću, ulje i mast, postoje i mnogi neočekivani sumnjivci, poput umaka, juhe i ostataka hrane koji također mogu lako uzrokovati problem", rekao je Grant Mitchell, voditelj odjela za začepljenja kanalizacije u Severn Trentu, nakon što je istraživanje prvi put objavljeno. Nakon što otpad od hrane dođe u cijevi, stvrdne se i može se pričvrstiti na druge predmete koji se ne smiju baciti u odvod, poput vlažnih maramica i higijenskih proizvoda, stvarajući začepljenje ili čak masnu naslagu, što je vrlo neugodno iskustvo za svakoga.

"Iako u potpunosti razumijemo da odlaganje masnoća i ostataka hrane ponekad može biti izazovno, postoje jednostavni načini kako kupci mogu smanjiti rizik od začepljenja", rekao je Mitchell. Dao je i nekoliko savjeta za izbjegavanje začepljenja poput struganja ostataka hrane s lonaca, tava i tanjura prije pranja, brisanje masnoće papirnatim ubrusom, sakupljanje korištenog ulja u posudu i odlaganje u smeće nakon što se ohladi te korištenje sita u sudoperu.