Stručnjak upozorio: Ovim navikama nesvjesno uništavate svoju perilicu rublja

Mnogi od nas misle da se dobro snalazimo s kuhinjskim uređajima, no zapravo ih svakodnevne navike mogu nenamjerno oštetiti. Od nepravilnog korištenja do zanemarivanja sitnih pravila održavanja, takve pogreške često skraćuju životni vijek uređaja i mogu dovesti do skupih popravaka. Perilice rublja su skupi kućanski aparati i njihovo održavanje u vrhunskom stanju može produžiti njihov vijek trajanja jer nitko ne želi trošiti stotine eura na popravke.

Stručnjak je sada upozorio na jednostavne pogreške koje možete činiti u svojim rutinama pranja rublja, a koje kućanstva koštaju vremena, novca i čistog rublja. Od prepunjenja bubnja do zanemarivanja ladice za deterdžent, mnogi nesvjesno oštećuju svoje perilice rublja, piše Daily Express. "Svi se oslanjamo na svoje perilice rublja, ali vrlo malo ljudi ih pravilno koristi. Čak i male promjene u načinu na koji punite, čistite i održavate perilicu mogu napraviti veliku razliku u performansama i vijeku trajanja", rekao je Andrew Wright, stručnjak za kuhinjske aparate. Ovo je šest najčešćih pogrešaka vezanih uz perilicu rublja rublja koje biste mogli raditi.

1. Držanje vrata i ladice zatvorenima: Nakon što je pranje završeno, mnogi ljudi odmah zatvaraju vrata i ladicu za deterdžent i tako stvaraju idealno vlažno okruženje za plijesan i neugodne mirise. Vrata i ladicu uvijek ostavite lagano otvorene da biste omogućili cirkulaciju zraka i spriječili pojavu plijesni.

2. Pranje rublja na niskim temperaturama: Primamljivo je prati sve na 30 °C da biste uštedjeli energiju, ali s vremenom to omogućuje nakupljanje bakterija i ostataka deterdženta, posebno u bubnju i cijevima. Pokrenite prazno pranje na održavanju pri temperaturi od 60 do 90 °C s deterdžentom ili specijalnim sredstvom za perilice barem jednom mjesečno da biste održali svježinu i higijenu uređaja.

3. Prepunjavanje bubnja: Ovo je jedna od najčešćih pogrešaka. Stavljanje previše odjeće ograničava protok vode i deterdženta, što znači da vaše rublje neće izaći čisto, a vaša perilica mora puno više raditi za centrifugiranje, što uzrokuje trošenje motora i ležajeva. Za standardno pranje, bubanj bi trebao biti napunjen oko 75 posto i trebali biste moći staviti ruku na vrh hrpe rublja.

4. Prekomjerna upotreba deterdženta: Više deterdženta ne znači čistiju odjeću. Višak se nakuplja unutar perilice i na vašoj odjeći, uzrokujući ostatke, iritaciju kože, pa čak i rast plijesni u ladici i bubnju. Slijedite upute proizvođača deterdženta za doziranje, a u područjima s mekom vodom ili kod manjih količina rublja smanjite dozu.

5. Zanemarivanje filtera: Većina ljudi zaboravlja da perilica uopće ima filter, ali on je neophodan. Ondje se nakupljaju vlakna, kovanice, pramenovi kose i drugi ostaci koji mogu uzrokovati probleme s odvodnjom, neugodne mirise ili čak poplavu. Provjeravajte i čistite filter, koji se obično nalazi na dnu prednje strane perilice, svaka 4-6 tjedana, posebno ako primijetite spore cikluse ili pljesnive mirise.

6. Nepoštivanje etiketa za njegu: Ako ste primijetili da se vaš vuneni džemper skupio ili da su vam traperice postale krute i izblijedjele, to je vjerojatno zbog nepoštivanja etiketa za njegu. Specifične tkanine zahtijevaju određene temperature, brzine centrifuge ili tehnike pranja. Njegujte naviku organiziranja odjeće ne samo po boji, već i po vrsti tkanine i uputama za njegu. Prije nego što ubacite odjevni predmet u perilicu, pažljivo pročitajte upute za njegu. I vaš ormar i vaša perilica rublja bit će vam zahvalni.