Mlada želi otkazati vjenčanje zato što njen zaručnik ne želi napraviti vazektomiju

Komunikacija je ključna u vezama, a ako imate nešto na umu, jako je važno da to kažete i vidite je li vaš partner na istoj valnoj dužini kao vi. Jedna je žena tako bila zbunjena kada je njezin budući suprug odlučio povući svoju odluku da se podvrgne vazektomiji, a ranije su odlučili da neće imati više djece iz raznih razloga, uključujući zdravlje i novac. Mislila je da se slažu oko toga, ali je ostala u šoku kada se ponovno pokrenula tema o vazektomiji, a on je rekao da je to 'pretrajno' za njega, prenosi Mirror.

Žena se zatim obratila forumu Mumsnet i pitala je treba li otkazati vjenčanje jer je bila zabrinuta da bi se on mogao predomisliti, a to bi uključivalo i drugu ženu, jer je bila sigurna da ona neće imati više djece. Napisala je: 'Ja i moj partner (27) smo ne tako davno dobili dijete. Oboje smo se složili iz raznih razloga (zdravlje, novac itd.) da ne želimo drugo dijete i to je to. Kad god nas netko pita kad ćemo imati sljedeće, moj partner uvijek mirno odgovori s 'nećemo', a meni je laknulo što smo na istoj strani'.

'Bez da ulazim u detalje, imala sam užasan porod i trudnoću i rečeno mi je da ću, ako budem ponovno trudna, imati povećan rizik od dobivanja određenih bolesti. Čak i danas, još uvijek patim od nuspojava trudnoće, i ne znam je li to normalno ili ne. Ali, sa 27 godina sam prihvatila da moje tijelo više nije isto', dodala je. Par se složio da im je dijete prioritet, a njezin partner rekao je da je više nikada ne bi želio dovesti u sličnu situaciju.

Nastavila je: 'Puno smo puta razgovarali o vazektomiji. Uglavnom zato što je to njemu pristupačnije i lakše nego meni da podvežem svoje jajnike. Rekao je da će sve to istražiti. Ali, ništa nije proizašlo iz toga. Kao posljedica, ne želim imati seks s njim jer se bojim bilo kakvog rizika od trudnoće. Da, koristimo kontracepciju, ali svi znamo da to nije sigurno. Neku noć smo razgovarao o našem vjenčanju i pokrenula sam temu vazektomije. Vrlo brzo je rekao: 'Ali to je tako trajno'.

Nije bila zadovoljna njegovim odgovorom, rekavši da je zbunjena onim što je rekao. Priznala je da su još uvijek prilično mladi što se tiče plodnosti, ali zna da ne želi još jedno dijete. Žena je završila svoju objavu napisavši: 'Sada ne znam što da mislim. Imam užasan osjećaj da će potajno željeti djecu, vjenčat ćemo se, a on će to shvatiti i ostaviti me zbog druge žene. Ne razumijem odakle išta od ovoga. Moj partner je iz prve ruke svjedočio koliko je sve to bilo grozno za mene i rekao je da mi više nikada ne bi želio nanijeti tu traumu. Je li ovo kraj naše petogodišnje veze? Da otkažem vjenčanje? Tako sam zbunjena i umorna od pomisli na ovo'.

U komentarima su mnogi stali na stranu muškarca rekavši da je premlad da bi podvrgnut vazektomiji. 'Nerazumni ste. To je velika odluka, to je njegova odluka, a on je još jako mlad da tako trajno prekine svoju plodnost', napisala je jedna korisnica. 'Ponašaš se vrlo vrlo nerazumno', složila se druga, 'Ne možete diktirati što će vaš partner raditi svom tijelu. Zamislite da muškarac tjera ženu na sterilizaciju'. Dok je treća korisnica dodala: 'To je velika odluka i to je njegovo tijelo, ne biste ga trebali pritiskati. Samo zato što ne želi to napraviti ne znači da 'podsvjesno želi još jedno dijete'. To je samo velika odluka za tako mladu osobu. Možeš se ti ići sterilizirati ako si tako sigurna u svoju odluku'.

