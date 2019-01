Mjesec dioptrijskih naočala u Livision optikama!

Siječanj je Mjesec dioptrijskih naočala što znači da Vas cijeli mjesec očekuju posebne pogodnosti na dioptrijske okvire i naočalne leće!

Pripremili smo posebne akcijske pakete top brendova dioptrijskih okvira za nju i njega!

ZA NJU

Boss Orange + 1,5 HMC

Tommy Hilfiger +1,5 HMC

Xavier Garcia +1,5 HMC

brend izneađenja + 1,5 HMC

ZA NJEGA

Police + 1,5 HMC

Timberland + 1,5 HMC

Carrera + 1,5 HMC

brend iznenađenja + 1,5 HMC

za SVE 45+ godina

Progresivne naočalne leće Essilor Varilux 1+1



Nikada ne zaboravljamo i naše korisnike kontaktnih leća!

Kupnjom godišnje zalihe kontaktnih leća ostvarujete dodatni BONUS popust!

Opskribte se zalihom kontaktnih leća i 12 mjeseci o njima ne morate razmišljati.





Akcijska cijena godišnih zaliha odnosi na Air Optix i PureVision 2 HD, a za korisnike Biofinity kontktnih leća imamo posebnu pogodnost:

godišnja zaliha Biofinity leća + All In One Light otopina (4x360ml + 2x60ml)

= 1360,00 kn.

Sve informacije o Mjesecu dioptrijskih naočala možete saznati u našim optikama:

Ul. grada Vukovara 58a

Medveščak 25

Avenija Dubrovnik 13 (Velesajam)

Zagreb

www.livision-optika.com