Mitovi u koje smo vjerovali: Čokolada ipak nije afrodizijak

U posljednjih 25 godina "servirani" su nam razni mitovi u koje smo gotovo slijepo vjerovali. I još uvijek vjerujemo. Ipak, da nije sve crno - bijelo, pokazuju i posljednji primjeri razotkrivanja mitova.

Jedan od njih je da je čokolada afrodizijak, i to traje još od starih Asteka, ali posebno je došlo do izražaja u SAD-u 1980-ih.

Dogodilo se to kada su liječnici sa njujorškog Psihijatrijskog Instituta, teoretizirali da je čokolada "okidač" za osjećaj zaljubljenosti, a za to je, vjerovalo se, zaslužan feniltialmin, sastojak koji izaziva osjećaj euforije. Ideja da je čokolada afrodizijak popularizirala se u knjizi The Chemistry of Love, koji je napisao dr. Michael R. Liebowitz i koja je objavljena 1984.

Ali istraživači su došli do saznanja da količina feniltialmina u čokoladi je nedostatna da bi s emoglo reći da ima utjecaj na seksualnu želju. Istraživanje provedeno 2006. godine otkrilo je da čokolada nema afrodizijački učinak na žene, a svako povećanje seksualne želje kod osoba koje su konzumirale čokoladu povezano je s placebo efektom.

Upravo taj mit o čokoladi i navodnim afrodizijačkim svojstvama, jedan jeod razloga zaštmo mnogi parovi jedni drugima daruju čokoladu za najromantičniji dan u godini, proslavu dana sv. Valentina, odnosno, Dana zaljubljenih, Valentinova.

