Mislili su da su udomili psa pa ostali šokirani kad im je veterinar otkrio pravu istinu: 'Gdje ste ga uspjeli nabaviti?'

Udomljavanje psa velika je odgovornost, osobito kada ne znate ništa o njegovoj prošlosti. Upravo je to otkrio jedan par nakon što su, potpuno nesvjesno, iz skloništa usvojili hibrida vuka i psa, vjerujući da je riječ samo o "velikom psu". Žena je ispričala kako je njezina majka odlučila usvojiti novog psa nakon što je izgubila svog voljenog njemačkog ovčara Copsa, piše Mirror.

Na svojoj Tumblr stranici napisala je: "Nakon što su neko vrijeme tugovali, mama i tata odlučili su zajedno nabaviti psa". 1987. posjetili su sklonište za životinje u Palo Altu u Kaliforniji, koje, prema njezinim riječima, tada nije bilo na visokoj razini. Osoblje skloništa odmah je prepoznalo majčinu ljubav prema velikim psima i ponudilo im posebnog ljubimca: "Imamo jednog za iskusne vlasnike – danas ga možete dobiti uz popust!"

Unatoč neobičnoj ponudi, nisu ništa posumnjali. Kad su upoznali impozantnog psa teškog 45 kg, odmah su se zaljubili. Bez puno razmišljanja, završili su postupak usvajanja i nazvali je Mazel, skraćeno od "Mazel Tov".

Mazel se ubrzo pokazala nevjerojatno inteligentnom. Dok su novi vlasnici šest godina bez problema držali pseće poslastice u plastičnoj kanti, Mazel je pronašla način da je otvori u samo nekoliko minuta i pojede dvije kile hrane prije nego što su je primijetili.

“Većina pasa laje ili lovi vjeverice. Mazel ih je, pak, uhodila, ulovila i donosila mojoj majci kao poklon," prisjetila se žena. Također, Mazel je savršeno razumjela naredbe, ali ih je uvijek prvo razmotrila prije nego što bi ih poslušala. Kad su primijetili da je Mazel inteligentnija i drugačija od bilo kojeg psa kojeg su imali, njezina je majka odlučila odvesti je veterinaru na pregled. Tamo su napokon saznali istinu.

Veterinar je ušao u sobu, zbunjeno ispustio fascikl i upitao: "Gdje ste, dovraga, nabavili vuka?". Nakon što su provjerili sa skloništem, otkrili su da je Mazel zapravo hibrid vuka i haskija.

Unatoč šoku, Mazel je ostala dio obitelji. Sve je funkcioniralo savršeno – dok njezina majka nije zatrudnjela. Mazel je odmah primijetila promjenu i reagirala tako što je počela kopati rupe u dvorištu i loviti još više vjeverica, očito smatrajući da njezina vlasnica treba dodatne proteine.

Nakon rođenja djeteta, mnogi su ih upozoravali da ne bi trebali držati vuka u kući s bebom. No Mazel se pokazala nevjerojatno zaštitnički nastrojenom i nježnom. “Kad me mama dovela kući, Mazel me odmah prepoznala kao ‘štene’. Postala je najposvećenija ‘majka’ koju sam ikada vidjela – spavala je pod mojim krevetićem, sjedila ispod stolice dok sam jela i čak mi pomogla učiti hodati tako što sam se držala za njezino krzno.”

Veterinar nije mogao vjerovati kad je vidio kako dijete bezbrižno istražuje Mazelina usta i povlači je za zube. No, obitelj je bila sigurna – Mazel nije bila prijetnja, već njihov najodaniji zaštitnik.

Mazel je provela nevjerojatnih 19 godina s obitelji, a na kraju je mirno preminula u snu. Iako su bili shrvani, ostali su zahvalni na godinama koje su proveli s nevjerojatnim bićem koje ih je beskrajno voljelo i čuvalo.

