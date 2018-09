Gotovo dvije trećine milenijalaca spavaju goli i bolje se naspavaju

Gotovo dvije trećine milenijalca vole spavati goli i oni koji to rade imaju bolji seksualni život i kvalitetniji odmor od onih koji spavaju u pidžami, rezultati su to najnovijeg istraživanja.

Istraživanje je proveo Joe Mercurio, voditelj projekta 'Savjetnik za madrace'.

Od 1000 ljudi, 60% priznalo je da uživa spavati bez odjeće.

Također, istraživanje je pokazalo da oni koji to prakticiraju imaju više seksualnih odnosa za razliku od onih kojima nije baš po volji spavati gol. A zanimljivo je i da od njih 75% koji su rekli da spavaju goli su priznali da su u dugogodišnjim vezama.

Gotovo 70 posto ispitanika koji spavaju goli rekli su kako to čine jer im je udobnije bez odjeće. Oko 58 posto ispitanika izjavilo je kako ih spavanje u krevetu bez odjeće opušta, a 54 posto je reklo da im pozitivno utječe na kvalitetu sna.

Dvadeset posto ispitanika izjavilo je da su se njihove genitalije osjećale "slobodno i sretno" kad su otišli u krevet bez pidžame.

Istraživanje je otkrilo i to da muškarci imaju veću vjerojatnost da će spavati goli nego žena, ali više od polovice žena koje su odgovorile, također su rekle da su to učinile.

No, na anketi su priznali i kako ih je praksa 'takvog spavanja' znala dovesti do vrlo nezgodnih situacija, kao što su to neplanirani ulasci roditelja u sobu ili ako se u hitnim situacijama trebaju brzo probuditi i napustiti kuću, a da ne pričamo od rizika od cimera ili prijatelja da uđu u sobu.

Da spavanje bez odjeće vodi do boljeg i kvalitetnijeg sna i odmora te pridonosi cjelokupnom zdravlju, potvrdila su i znanstvena istraživanja koja nam preporučuju da osim spavanja bez odjeće i smanjimo temperaturu u spavaćoj sobi.

