Mikrobiolog otkrio: Evo koliko su sudoperi zapravo prljavi, čak i nakon temeljitog čišćenja!

Mikrobiolog Tim Call (32) iz Amerike zaprepastio je ljude kada je podijelio video koliko sudoper može biti prljav, čak i nakon što je temeljito očišćen. Zapravo, objavio je video na TikTok u kojem je testirao svoj sudoper na bakterije prije nego što ga je očistio vrućom vodom i sapunom. Nakon toga ga je ponovno testirao da vidi koliko se bakterija uspio riješiti.

Sudoper je testirao tako što je uzeo mali uzorak s površine prije i nakon čišćenja, te je promatrao što će iz njega izrasti kada se stavi u Petrijevu zdjelicu. No čak i uz puno ribanja, znanstvenik je pronašao nevjerojatnih 45.000 originalnih uzoraka bakterija. Potom je svoja otkrića objavio na TikToku i ubrzo postao viralan. Prikupila je više od 33,4 milijuna pregleda i brojne komentare ljudi koji su bili šokirani, piše Mirror.

"Ali moje suđe dodiruje sudoper... kako izbjeći klice sudopera na svježe opranom suđu?" upita jedna žena. "Nemojte jesti ni kod koga!" - pisalo je u drugom komentaru. Tim često objavljuje videozapise na TikToku kako bi educirao druge o tome koliko svakodnevne stvari mogu biti prljave, ali je rekao da ima i neke stvari koje su ga iznenadile.

- Ovakav sadržaj objavljujem jer me uvijek zanimalo što raste oko mene i želio sam to vizualno vidjeti. Najčišća stvar koju sam testirao, a koja me iznenadila, bile su benzinske pumpe na benzinskim postajama. Mislio sam da će biti puni bakterija zbog količine korištenja, ali iznenadio sam se kad sam vidio da ih ima jako malo. Pretpostavljam da je to zato što su plinske pare antimikrobne - naveo je

I dok su mnogi komentatori bili užasnuti bakterijama pronađenim u njihovim sudoperima, nekoliko drugih je reklo da bakterije nisu nužno loša stvar - jer "doslovno sve" ima bakterije. "Shvaćate da su bakterije doslovno u svemu, zar ne?" napisala je jedna korisnica, dok je druga dodala: "Čistim sudoper ali, kao što je već netko napisao, nikada ne bih stavljala hranu u njega."

