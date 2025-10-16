Metoda 'kofera' koja stvarno djeluje: Sredite svoj dom ovog listopada

Ako do sada niste stigli pospremiti svoj ormar i pripremiti ga za hladnije mjesece, sada je pravo vrijeme za to. Jesen je savršena prilika za reorganizaciju garderobe, odlaganje ljetnih komada, provjeru zimske odjeće i stvaranje urednog, preglednog prostora koji olakšava svakodnevno odijevanje tijekom hladnih mjeseci. Ako očajnički trebate pospremiti svoj dom, ali niste sigurni odakle početi, niste sami. Mnogi ljudi su pod stresom zbog organiziranja i onda se nađu okruženi neredom.

Međutim, postoji nekoliko savjeta koje možete koristiti za pospremanje doma, a da se pritom ne opterećujete. Hladniji mjeseci su savršeno vrijeme za organiziranje jer počinjemo provoditi više vremena unutra, a također se pripremamo ugostiti više ljudi kako se približava Božić. Ako sada pospremite svoj dom, bit ćete spremni ugostiti prijatelje i obitelj bez osjećaja srama zbog nereda u prostoru. Također, to se uklapa u prirodni instinkt "gniježđenja" jer ljudi instinktivno pripremaju svoje prostore za hladnije razdoblje, pa je ovo idealno vrijeme za takve aktivnosti, piše Daily Express.

Robin Antill iz 1st Choice Leisure Buildings podijelio je svoje najbolje savjete za pospremanje. Prvo što trebate isprobati je ono što on naziva trikom "zamjene kofera". Kako jesen i zima dolaze, tako mnogi vaši ljetni komadi vjerojatno završavaju na dnu ormara. Međutim, Antill je savjetovao da ih umjesto da ih samo gurnete u kutove i zanemarite, tretirate kao da su na odmoru.

"Složite odjeću u kofer, zatvorite ga patentnim zatvaračem i držite ga ispod kreveta ili na vrhu ormara. Kada dođe proljeće, tada će otvaranje tog kofera biti kao da otkrivate trgovinu punu vlastitih predmeta, s različitim tkaninama nakon mjeseci nošenja pletenina. Ovaj trik trenutačno oslobađa prostor, pretvara kućanski posao u ritual koji ćete nastaviti koristiti dva puta godišnje i potpuno ćete izbjeći gužvanje u ormaru", savjetovao je Antill.

Na sličan način, možete isprobati i njegov trik s obrnutom vješalicom. Da biste ga koristili, okrenite sve vješalice u ormaru unatrag, a zatim kada nešto nosite, okrenite vješalicu. Do prosinca ćete moći vidjeti koje predmete najviše nosite i koji ne dobivaju mjesta u rotaciji. Ove manje korištene predmete tada možete pohraniti u kofer ili proslijediti dalje.