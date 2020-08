Medvjed, planine ili nešto treće: Ono što prvo vidite na fotografiji otkriva puno o vama

Testovi poput ovog uvijek su zabavni, a mogu vam pomoći i da riješite neke unutarnje probleme ili stvari koje podsvjesno priželjkujete. Pogledajte ovu fotografiju, a zatim pronađite pojam i otkrijte nešto o sebi.

Foto: Facebook

Medvjed

S energijom kao što je vaša gotovo nikad ne možete upravljati, a što je više pokušavate ukrotiti, to je ona intenzivnija i opasnija. Vi ste žestoka sila prirode koja se ne može kontrolirati, pa bi bilo mudrije to prihvatiti. Trebali biste naučiti kako se prizemljiti i što je još važnije, naučiti kako se smiriti kroz meditaciju i ljubav. Kad prigrlite svoje osjećaje, sposobni ste za velike stvari!



Planina

Vjerojatno ste stavili svoju karijeru na prvo mjesto, a svoj društveni i osobni život na drugo i zbog toga je vaše srce nesretno. Zbog toga ste umorni, a iz dana u dan ovaj umor je sve jači. To ne mora biti tako - bitna je ravnoteža. U životu vas pokreće ljubav i to je sve što vam je potrebno.

Martina je studentica i već sada zna da svoju budućnost nakon škole želi nastaviti na tatinoj farmi.

Drveće

U prošlosti ste bili povrijeđeni, ali nemojte dopustiti da ovo utječe na vas. Pronađite više prijatelja, izađite i koketirajte, smijte se, plačite i živite više! Vrijeme je za izražavanje svih tih snažnih emocija koje ste se skrivali. Što više iskusite, to ćete snažniji postati!



Mjesec

Ako je prva stvar koju ste primijetili na ovoj slici relativno mali mjesec i njegove zvijezde, to je znak da vas vode vaši snovi. Ne date se smesti i idete ravno prema cilju bez obzira na sve prepreke koje se nađu na putu.