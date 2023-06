Medicinska sestra otkriva: 'Ovo je 10 trikova uz koje ćete bez problema uspavati vašu djecu'

Kao što svaki roditelj zna, spremiti djecu navečer u krevet, i pobrinuti se da tamo ostanu, može biti teško. A, uz svjetlije večeri i ranija jutra u ovo doba godine, to može biti još veća bitka. Gotovo 50 posto parova kaže da uspavljivanje njihovog djeteta uzrokuje svađe među njima, prema anketi koju je proveo brend za bebe i malu djecu Mamia. A, 47 posto kaže da je nedostatak sna uzeo danak u njihovoj vezi. Jedan od četiri roditelja kaže da osjećaj iscrpljenosti utječe na njihov radni dan, a 31 posto njih krivi umor za kašnjenje, prenosi The Sun.

Pedijatrijska sestra i stručnjakinja za roditeljstvo i spavanje Hannah Love kaže: 'Tijekom 25 godina rada s obiteljima, iz prve sam ruke vidjela kolika muka može biti kada dijete ne spava. Mnogi roditelji to prihvaćaju kao normalno, ali postoje stvari koje možete učiniti kako biste pomogli svom djetetu da spava i vratite svoj život na pravi put'.

Dijete ne želi spavati samo: Djeca vole familijarnost i ako su uvijek imali roditelja koji ih mazi, drži za ruku ili im čita priču prije spavanja dok zaspu, onda će to i željeti. Moguće je naučiti dijete bilo koje dobi - bilo da ima sedam dana ili deset godina - da spava samostalno. I to možete učiniti na nježan način, a da ih ne ostavite da plaču. Koračajte malim koracima kako bi se dijete postupno prilagodilo. Dakle, ako ste hranili svoje dijete dok spava, pokušajte ga maziti. Ili ako ste ih mazili, pokušajte sjesti pokraj njih. Postupno sjedite dalje od kreveta dok ne izađete iz sobe.

Dijete ima noćne more: Ako čujete svoje dijete kako viče ili plače u snu, uđite i nježno ga umirite. Najveća pogreška koju većina roditelja čini je pristup 'probajte sve' – ​​maze ih, nude piće ili noćno hranjenje. Možda bi ih čak odveli dolje i upalili TV. Umjesto toga, pojednostavite svoj pristup. Odaberite jednu stvar za koju znate da će djelovati umirujuće. Možda ponudite maženje, pustite tihu glazbu ili bijeli šum, zatim sjednite s djetetom dok se ne smiri.

Odvesti ih u svoj krevet da ih umirite osobni je izbor. Neki roditelji rado dijele krevet, ali ako to želite izbjeći, vratite se svojoj uobičajenoj rutini odlaska na spavanje kako biste ih vratili u san. Ako beba ili malo dijete nije budno kad ima noćnu moru, to se naziva noćni teror. To se događa u drugoj fazi sna i dijete nije svjesno terora. Njihove će oči obično biti zatvorene i neće se sjećati događaja kada ih probudite. Zatim se vratite svojoj uobičajenoj rutini odlaska na spavanje i natjerajte ih da spavaju.

Dijete se budi u cik zore: Oko 99 posto vremena dijete se probudi prije nego što bi trebalo zato što ide prerano u krevet. Spavanje od 19 do 7 ujutro za većinu je djece potpuno nerealno ako i dalje spavaju tijekom dana. Većina djece u dobi od jedne do tri godine obično treba 12 sati sna u 24 sata. Ako odspavaju dva sata i odu spavati u 19 sati, vjerojatno će se probuditi oko 5 ujutro. Ako se rano probude i još su pospani, možda će im trebati više sna. Važne su redovite rutine spavanja, a to uključuje i poticanje djeteta da se smiri. Inače će se vrlo lako probuditi iz svog ciklusa sna i teško će se vratiti. Bolest, nicanje zubića i bol također mogu uzrokovati rano buđenje, ali to će proći.

Dijete se boji mraka: Strah od mraka vrlo je čest, osobito kod male djece. Roditelji često zatvaraju vrata jer ne žele bukom smetati djetetu, ali mališani često vole da su vrata otvorena. Razmislite o ulaganju u noćno svjetlo ili jednostavno držite vrata otvorena i ostavite upaljeno svjetlo. Slušajte svoje dijete. Ako jednostavno kažete 'tamo nema ničega, vratite se u krevet', vaše se dijete može osjećati kao da ne razumijete. Dopustite svom djetetu da priča i sluša i ono bi trebalo brže i lakše zaspati.

Djetetu je draži vaš krevet od njegovog: Neki roditelji žele spavati sa svojom djecom, ali to morate učiniti na siguran način, što uključuje spavanje na čvrstoj, čistoj površini bez ikakvih popluna i jastuka, s bebama položenim na leđa i nikad bez nadzora. Problem je što malo dijete ne zna odrediti koliko je sati. Imajte to na umu kada postavljate pravila koja odgovaraju vašoj kući i pridržavajte ih se.

Dijete se budi tijekom noći: Normalno je da se djeca svih dobi bude tijekom noći. Buđenje regulira njihovu razinu kisika i štiti od sindroma iznenadne smrti dojenčadi. Obučavanje djeteta da samostalno zaspi je ključno kako ih ne bi vi morali uspavljivati. Ako se dijete obično samo smjesti, ali se počne buditi više nego inače, to bi moglo biti zbog izbijanja zubića, bolesti, boli, refluksa ili trbušnih problema.

Tinejdžeri koji se muče sa spavanjem: Djeci u dobi između 14 i 17 godina treba samo 8-10 sati sna, ali važno je pokušati održavati rutinu spavanja tinejdžera dosljednom. Ako su vikendom u krevetu do 11 ujutro nakon što su otišli na spavanje u 3 ujutro, neće dobro spavati cijeli tjedan. U redu je pustiti svog tinejdžera da se izležava vikendom, ali samo ako dobro funkcionira s različitim vremenima spavanja i buđenja. Plavo svjetlo jedan je od najvećih inhibitora spavanja za tinejdžere i nije neobično da budu na svojim telefonima dok ne odu na spavanje. Poticati ih da se isključe sat vremena prije spavanja - i držati telefon izvan sobe - značit će da će bolje spavati. Također pregledajte njihovu prehranu. Ispijanje gaziranog pića koje sadrži kofein nakon 15 sati može utjecati na san, kao i jedenje slatkiša i čokolade kasno tijekom dana.

Imaju puno briga na pameti: Roditelji su navečer često zauzeti pospremanjem, kupanjem i spremanjem svega za posao i školu sljedeći dan. Ako imate dijete koje voli dijeliti svoje brige i misli prije spavanja i to mu smeta da zaspi, pokušajte da to učini ranije tijekom dana.

Dijete ne voli spavati daleko od kuće: Spavanje izvan kuće može otežati nekoj djeci uspavljivanje. Nastojte da stvari budu što poznatije dok djeca spavaju u novim okruženjima. Dopustite im da ponesu plahtu ili deku od kuće ili napravite popis za reprodukciju glazbe koju koristite kod kuće i koju ćete ponijeti sa sobom.

Dijete je previše razigrano za spavanje: Roditelji se previše brinu o tome da djeca imaju rutinu opuštanja prije spavanja. Nova istraživanja pokazuju da endorfini koji se oslobađaju tijekom vesele ili energične igre prije spavanja zapravo mogu pomoći pri spavanju. Pustite ih da potroše i zadnji dio energije s vama i kada više nisu zainteresirani, vrijeme je za spavanje.

