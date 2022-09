Mama pokazala kako čisti sinovu sobu, a ljudi ju kritizirali: ‘Razmažen je, neka to sam radi!’

Jedna majka koja često dijeli savjete i trikove za čišćenje, nedavno je podijelila svoju rutinu čišćenja, koja uključuje i pospremanje spavaće sobe njezina 12-godišnjeg sina. Podijelivši video na svom Tik Tok profilu, dobila je tisuće i tisuće komentara o tome kako joj je sin razmažen i kako je to nešto što bi on s toliko godina trebao raditi sam, piše The Sun.

Kaye Marie objavila je video u pokušaju da pokaže svoje vještine čišćenja i inspirira druge da samo očiste svoje domove. Rekla je da sobu treba dobro očistiti nakon ljetnih praznika, pa je prionula na posao mijenjanja posteljine, pa čak i pranja madraca. Osim toga, iz sinove ladice je izvadila sve kako bi počistila i bolje organizirala stvari. Zatim je i bacila nešto smeća koje je njezin sin držao u ladicama i na radnom stolu.

- Bacila sam puno toga što mu nije trebalo i to bez njegovog dopuštenja jer sam mu ja to i kupila - rekla je majka.

Nakon još malo čišćenja i uređenja soba je bila besprijekorna, ali korisnici su bili zbunjeni činjenicom što je uopće pospremala njegovu sobu.

- Vaše dijete ima 12 godina i njegova mama ne bi trebala umjesto njega čistiti sobu. Mora se naučiti odgovornosti - napisala je jedna korisnica.

- Meni to baš i nije normalno, moja djeca su u tim godinama sve sama radila. Ovako će postati razmažen - dodala je druga.

Kaye je odgovorila na te komentare, objasnivši da ne želi svog sina tjerati na neke teške zadatke kao što je, primjerice, dizanje madraca. Rekla je i da, iako je pospremila njegovu sobu prije škole, to ne znači da on ne radi ništa. Tvrdi da sam posprema krevet, prazni kantu za smeće i briše prašinu po sobi. Korisnike koji su ju kritizirali nazvala je ljubomornima i bezobraznima, te je dodala da joj nije jasno zašto im je toliki problem što ona čisti sinovu sobu, a neki od korisnika su se i složili s njom,

- Moja djeca također rade kućne poslove koji su primjereni njihovoj dobi jer su samo djeca, dok ja također radim ovakve stvari - dodala je jedna korisnica.

Treba li dijete s 12 godina samo čistiti svoju sobu? Da, naravno. 83,33% +

Ne, roditelj može to umjesto njega učiniti. 0,00% +

Neke manje stvari da, ali roditelj mu može pomoći. 16,67% +

