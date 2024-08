Mama kritizirala dječju majicu iz Zare rekavši da je 'seksualno sugestivna', a oni je nakon lavine kritika povukli iz prodaje

Dječja majica kratkih rukava iz Zare povučena je iz prodaje nakon što je jedna majka izrazila zabrinutost zbog slogana koji je ocijenila kao ‘seksualno sugestivan’. Zara, poznati brend u svijetu street fashiona, odlučila je ukloniti sporni proizvod sa svojih polica i web stranice nakon što je majka dvoje djece, Laura Wilson, snimila video u kojem kritizira majicu koju je kupila za 10,99 funti (12.90 eura), piše Telegraph.

Sporna majica bila je bijele boje s prikazom prepolovljene jagode, uz tekst: ‘Zagrizi. Nalet slatkog užitka, što ga čini savršenim ljetnim zalogajem. Jagoda: mala eksplozija radosti’.

‘Obično nisam previše kritična prema odjeći, ali kad sam neki dan bila u Zari, naišla sam na ovu majicu u dječjem odjelu. Pogledajte što piše na stražnjoj strani. Ako ste ovo kupili svome djetetu, trebali biste ozbiljno razmisliti. Ne mogu vjerovati. Stavili su riječ ‘Zagrizi‘. Jesam li to samo ja ili ovo jednostavno nije ok? Nikada ne bih obukla ovako nešto svojim curama. Možda je problem u meni, ali ovo mi se čini pogrešno’, komentirala je Laura, 32-godišnja majka dviju djevojčica.

‘Objavila sam ovo na TikToku kako bih čula mišljenja drugih, i čini se da se mnogi slažu sa mnom. Riječ je o vrlo sugestivnoj poruci. Majica je namijenjena djetetu od 6 do 7 godina, i mislim da to nije u redu. Tekst ‘savršen zalogaj‘ djeluje vrlo dvosmisleno. Neki ljudi kažu da su to samo jagode, ali ja ne bih željela da moja kći nosi nešto s natpisom ‘zagrizi me’, pojasnila je u svom videozapisu.

VEZANI ČLANCI:

‘Većina ljudi se slaže da ova dječja majica šalje neprimjerenu i sugestivnu poruku, što je odvratno i neprikladno za dijete’, dodala je Laura, a njen video pregledan je više od 38 tisuća puta.

Jedan od roditelja u komentarima je napisao: ‘Zara je postala stvarno loša. Dječja odjeća više nije prikladna za djecu’. Međutim, neki nisu vidjeli problem u majici, smatrajući da se radi o bezazlenom prikazu jagode.

VEZANI ČLANCI:

Zara se na kraju javno oglasila o ovom slučaju. ‘Nije nam bila namjera da riječ ‘zalogaj‘ na ovoj majici ima bilo kakvu drugu konotaciju osim tradicionalnog značenja te riječi, što ilustrira i prikaz jagode na odjevnom predmetu. Međutim, sada razumijemo da su neki ljudi ovaj izraz protumačili drugačije. Zbog toga smo odlučili povući majicu iz prodaje i ispričavamo se zbog bilo kakvog nesporazuma ili uvrede’, stoji u službenoj izjavi.