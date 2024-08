Napisao knjigu o zavjerama: Uvukao se među 'ravnozemljaše' i jednoga poveo na 'kraj svijeta'

Jeste li ikada uživo sreli kojeg teoretičara zavjere? O neobičnim teorijama takvih ljudi najčešće čitamo na društvenim mrežama, no većina nas malo njih poznaje uživo. To ne vrijedi pak za britanskog komičara i pisca Doma Jolyja koji je posljednjih godina upoznao mnoge teoretičare zavjera te se s nekima od njih i osobno susretao. Ta su iskustva postala temelj za njegovu najnoviju knjigu, 'The Conspiracy Tourist'.

Za LADBible je progovorio o putovanju diljem svijeta na koje je krenuo kako bi proveo vrijeme s tim ljudima 'jedan na jedan'. Otkrio ja kako smatra da je rastući broj teoretičara zavjeta povezan s nedavnim lockdownom.

'Ljudi su malo poludjeli, upali su u algoritamske rupe i počeli imati neke stvarno čudne ideje. Shvatio sam da su zavjere nekada bile zabavne. Bile su smiješne. Kao ona – Elvis je živ i radi u zalogajnici. No, čini mi se kako sada teorije zavjere postaju opasnije', kazao je Joly.

S obzirom na sve veći broj teoretičara zavjera, Joly je odlučio provjeriti vjeruju li zaista u ono što tvrde ili sve to čine samo zbog klikova na društvenim mrežama. Jedna od najčudnijih zavjera s kojom se tijekom svog istraživanja susreo bila je tzv. teorije ravne Zemlje.

Iako je Zemlja okrugla, a njezina zakrivljenost se može vidjeti golim okom, neki ljudi jednostavno ne prihvaćaju takvo objašnjenje. Joly je stoga odlučio izazvati jednog 'ravnozemljaša' koji vjeruje kako je naš planet ravna ploča s četiri kuta kako bi vidio što će se dogoditi kad mu dokaže suprotno.

S obzirom da 'ravnozemljaši' vjeruju kako je jedan od 'kutova' Zemlje smješten u Newfoundlandu na otoku Fogo, Joly je jednoga od njih poveo na putovanje do 'ruba' Zemlje. Kada su onamo stigli, pogledali su s litice i uvjerili se kako ondje nama pada u ništavilo. No, 'ravnozemljaša' to nije zadovoljilo te je inzistirao da uđu u ribarski brod i nastave s potragom. Kada ni nakon toga nisu vidjeli famozni kut, teoretičar je optužio ribara da vesla u krug jer ga je za to platio Bill Gates.

Joly je kazao kako takav stav svom suputniku nije uzeo za zlo te je naglasio kako on ne osuđuje teoretičare zavjera. Tijekom svog istraživanja napravio je novi profil na Instagramu putem kojeg je pokazao interes za neke od najvećih zavjera, pri čemu se uvjerio kako su ljudi u takvim grupama izloženi velikoj količini netočnih informacija koje ih mogu dovesti u zabludu.

'Mogu shvatiti zašto je tako lako početi vjerovati u te stvari, to je njihova stvarnost. I moja stvarnost na mom pravom Instagram profilu njima vjerojatno izgleda jednako čudno kao što njihova izgleda meni. Živimo u paralelnim svemirima', rekao je Joly. Dodao je kako mu je njegovo istraživanje pomoglo da shvati zašto ljudi postaju opsjednuti zavjerama.

'Mislim da se teorije zavjera često javljaju u vremenima ekonomske i društvene nesigurnosti. Mi ljudi po prirodi smo vrlo logični, volimo red. A kada stvari postanu kaotične i dogode se situacije poput 11. rujna u SAD-u ili Covida-19 te naš život postane izokrenut, to nam se ne sviđa. Tada pokušavamo pronaći razloge. A teorije zavjera nude razloge zašto su se neke stvari dogodile', kaže Joly. Međutim, dodao je kako teoretičari zavjera često pogrešno shvaćaju stvari, posebice kad je riječ o pronalasku 'krivca' za kaos.

'Nemam ništa protiv toga da itko vjeruje u teorije zavjera. Ono što mrzim su prevaranti koji znaju da je to glupost, ali to koriste da zarade novac', rekao je Joly, navodeći bizarne primjere, poput napada na liječnike. Dodao je i kako je u životu upoznao puno ljudi na vlasti koji ga nisu impresionirali.

'Oni ne mogu upravljati ni sustavom parkiranja ili dovesti vlakove na odredište na vrijeme. Tako da ideja da oni vode neku vrstu sotonske globalne zavjere jednostavno ne stoji', zaključio je Joly.

