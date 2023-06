Mama (40) kaže da žene ne podnose njen seksepil: "Jave mi se samo ako sam u širokoj trenirci"

Iako nema ničeg lošeg u dobrom izgledu, jedna mama tvrdi da je drugi roditelji @ njenog sina ignoriraju i ismijavaju, samo zato što je, kako kaže, prelijepa, a oni to jednostavno ne mogu podnijeti... Sabine Roll-Cohen (40) često tako po sina u školu dolazi oskudno odjevena, a zbog njenog je seksepila, kaže, nitko ne voli. “Volim nositi kratke vruće hlačice, haljinu sa dekolteom ili kratki topić. Volim se osjećati seksi. Svaka žena treba uvijek paziti na sebe, mislim da je to pravilo koje ne smijemo ignorirati", zaključila je Roll-Cohen za The Sun.

Kako više puno ne izlazi, kaže, odlazak po sina u školu joj je jedina prilika da se sredi, pa zašto ne bi tada obukla nešto lijepo?, pita se 40-godišnjakinja. "Bez obzira što druge mame zbog toga sa mnom ne razgovaraju. One će ionako sa mnom pričati samo ako sam u širokoj trenirki, što nikako ne razumijem", požalila se Britanka.

“Nedavno sam sa svojim 6-godišnjim sinom bila na zabavi na kojoj sam poznavala samo još jednu mamu”, ispričala je. “Nosila sam kratki topić sa cvjetnim motivima i uske traperice koje su mi naglašavale stražnjicu i mislila sam da izgledam sjajno”, nastavila je. “Ali sve su me mame, osim moje poznanice, ignorirale, no već sam na to navikla”.

Većina mama u njenom kraju, dodaje 40-godišnjakinja, nije seksi, pa je sigurna da upravo zbog toga nju ignoriraju. “Djevojčice iz razreda mog sina mi uvijek pohvale izgled i odjeću, misle da izgledam sjajno, no nažalost, njihove se mame ne slažu, ali što im ja mogu?” rekla je. "Neću se mijenjati da bi im udovoljila". Jedna osoba koja cijeni njezin stil je njezin suprug Betouk, s kojim je sedam godina.

"Moj muž voli što brinem o svom izgledu", rekla je. “On misli da sam prekrasna i volim se urediti za njega. Ne bi me mijenjao ni za što, pa neću brinuti što drugi misle o meni jer su sigurno ljubomorni zbog mog tijela. Ne idem u teretanu i ne moram paziti što jedem, uvijek sam fit", pohvalila se. “Mnoge od tih žena su deblje i manje seksi od mene, a ako je ljubomora bolest, nadam se da će svima brzo biti bolje”, zaključila je.

Mama se pohvalila da je 6-mjesečnog sina naučila ići na zahod: 'Kako kad još ne priča, ni ne sjedi?'