Žena ispričala: ‘Suprug tvrdi da je čuvanje djece moj posao, a ne njegov!’

Žena je otkrila kako njezin suprug od nje očekuje da sama čuva njihovu djecu, a unatoč tome što je njoj to "iscrpljujuće", on joj je rekao da je njezin posao da ih čuva jer je mama koja ostaje kod kuće i ne radi. Rekla je da se osjeća kao da su svi kućanski poslovi i briga o djeci na njenim plećima jer njezin suprug svaki dan ide na posao u ured.

Budući da je kod kuće, od mame se "očekuje" da ima spremnu večeru kad on dođe kući, kao i da pere rublje, a i da istovremeno pazi i zabavlja njihovu djecu svakodnevno, piše Mirror.

"Moj muž radi 10-12 sati dnevno, a ja sam kod kuće. Imamo dvoje djece, koja imaju 4 godine i 1 godinu. Nakon dugog dana brige o djeci, kada moj muž dođe kući, pomoći će nahraniti i uspavati djecu", napisala je u anonimnoj objavi na Redditu. Potom je nastavila objašnjavati kako je ponekad jako iscrpljena, no on joj kaže da su kućanski poslovi njena odgovornost.

"Nekim sam danima tako iscrpljena, nemam spremnu večeru za njega kad dođe kući i neki poslovi nisu obavljeni. Kaže mi da je moja odgovornost pobrinuti se da hrana bude spremna, da ima čistu odjeću za posao, i da su djeca zbrinuta", dodala je. Tvrdila je da se osjeća kao da joj nije dopušteno da osjeća umorno jer ne ide na posao. "Kaže da je moj posao, budući da ostajem kod kuće, brinuti se o kući i djeci. Ali i ja sam iscrpljena i umorna."

Pitala je druge je li njezin suprug pretjerao što joj je to rekao, te upitala i što misle da bi trebala biti uloga mame koja je kod kuće. "Je li pretjerao ili je bio u pravu ? Koje bi trebale biti uloge majke koja je kod kuće i nema posao? Kako se vi druge mame s time nosite?"

"Način na koji smo to riješili bio je da su kuća i dijete bili moj posao dok je on bio na poslu. Kad je došao kući, vratilo se na podjelu 50/50", napisala je jedna korisnica. "Kad on radi, ja se brinem o djeci i radim što mogu s kućom (što je jedva išta jer su blizanci i tek su prohodali). Kad moj partner dođe kući, uglavnom se igra s djecom, a ja pokušavam nadoknaditi kućanske poslove. Ali on radi osam sati bez puno putovanja na posao", komentirala je druga korisnica.

Međutim, drugi su brzo ustvrdili da je muškarac nerazuman. "On kaže da je to tvoj posao, ali ako ne radi 24 sata, ne treba ni od tebe očekivati da radiš. Kad je on kod kuće, to bi trebalo biti 50/50", dodala je treća osoba. "Radim puno radno vrijeme, sama se hranim i sama perem rublje i obavljam kućne poslove. I tvoj muž može. On nije tvoje dijete. On je odrasla osoba koja je odlučila imati djecu", glasio je još jedan komentar.

