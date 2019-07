Majka sina s autizmom poslala na avion s novcima i porukom: 'Molim vas da budete dragi...'

Alexa Bjornson majka je sedmogodišnjeg Landona koji ima autizam i koji je prvi puta letio zrakoplovom u posjet svojem ocu u Portland, Oregon. Majka je željela da na letu prođe sve u najboljem redu pa je s njim poslala i porukicu koja bi dirnula sve, a tako je dirnula i njegovog suputnika, piše Bored Panda.

"Danas moj sin prvi puta leti u Oregon da posjeti svojeg oca. Dala sam mu pismo koje je bilo namijenjeno bilo kome tko sjedne do njega. Landon ima autizam i vjerojatno će Vas puno puta pitati 'jesmo li već stigli?' i molim Vas da budete dragi i da se osjeća ugodno, a u poruci se nalaze i 10 dolara. Ovo sam upravo dobila. jako sam zahvala ovoj osobi i sretna sam što i dalje ima ljudi na svijetu koji čine razliku, baš kao što i ja pokušavam. Hvala Vam Ben!"

Nitko ne bi mogao ostati imun na ovako lijepu poruku, a evo što je Ben, odnosno osoba koja je pravila društvo malom Landonu odgovorio: "Alexa, moje je ime Ben. Ja sam sjedio do Landona na letu do Portlanda. Pitao me nekoliko puta jesmo li već stigli, ali bio je odličan suputnik. Super smo se proveli i odigrali smo nekoliko puta 'kamen, škare, papir'. Odličan je dječak, a Vi ste odlična mama. Zahvaljujem na 10 dolara, ali nije potrebno. Donirao sam ih Udruzi za autizam, u čast Landonu."

Alexa je dobila puno poruka podrške nakon što je njezina objava postala viralna, a osim zahvale svim ljudima, mama je javno još jednom zahvalila Benu na svemu.