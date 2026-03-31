RECEPT DANA Savršene za uskrsni stol: Čokoladne pisanice s kikirikijem koje će vas oduševiti

Uskrs je idealna prilika za pripremu tematskih slastica, poput čokoladnih pisanica. Ovaj desert možete napraviti bez problema, a vaš uskrsni stol učinit će zanimljivijim. Kombinacija kremastog punjenja od kikiriki maslaca i bogate čokoladne glazure savršena je za finale uskrsnog ručka. Iako izgledaju kao da dolaze iz slastičarnice, priprema je vrlo jednostavna i ne zahtijeva puno vremena ni vrsnu tehniku. Recept za čokoladne praline s kikirikijem u obliku pisanice odličan je izbor i za one koji nemaju puno iskustva u kuhinji, a žele pripremiti nešto što će oduševiti goste. Po želji ih možete dodatno posuti krupnom morskom soli ili šarenim mrvicama za još atraktivniji izgled.

Sastojci:

85 grama maslaca (sobne temperature)

250 grama kremastog kikiriki maslaca

300 grama šećera u prahu

2 žličice ekstrakta vanilije

prstohvat soli

340 grama tamne čokolade

1 žličica biljnog ulja

po želji: krupna morska sol ili mrvice za dekoraciju

Priprema: U mikrovalnoj omekšajte maslac, ali ga nemojte potpuno otopiti. U većoj zdjeli najprije izmiksajte omekšali maslac dok ne postane gladak i kremast. Dodajte kikiriki maslac i nastavite miksati dok se smjesa ne sjedini. Zatim umiješajte šećer u prahu, vaniliju i sol te miksajte na laganoj brzini dok ne dobijete kompaktnu, pomalo mrvičastu smjesu. Od pripremljene smjese uzimajte manje količine, oblikujte kuglice pa ih lagano spljoštite i prstima formirajte u oblik pisanica. Ako primijetite da je smjesa premekana za rad, kratko je stavite u hladnjak da se stisne. Oblikovane pisanice posložite na papir za pečenje i ostavite u hladnjaku najmanje sat vremena kako bi zadržale oblik. Pred kraj hlađenja pripremite čokoladu. Otopite je s malo ulja, lagano miješajući dok ne postane potpuno glatka. Ostavite da se kratko ohladi kako ne bi otopila punjenje prilikom umakanja. Ohlađene pisanice jednu po jednu uronite u čokoladu. Višak čokolade lagano otresite, a zatim ih vratite na papir za pečenje. Dok je čokolada još mekana, po želji ih pospite krupnom soli, šarenim mrvicama ili prošarajte glazurom od mliječne ili bijele čokolade. Na kraju ih vratite u hladnjak na još pola sata dok se čokolada potpuno ne stisne. Čuvajte ih u zatvorenoj posudi u hladnjaku, gdje mogu stajati i do dva tjedna, iako će vjerojatno nestati puno prije.