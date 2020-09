Majka polizala sladoled svoje kćeri, a nije ni slutila za što ga je malena 'koristila'

Mlada mama pojela je sladoled kćeri Blakely, a slučajno je otkrila kako je Blakely njime obrisala stražnjicu, piše Daily Mail. Sve je podijelila na svojoj Facebook stranici "Someone hold my beer."



Kada je Sidney počela lizati sladoled, primijetila je da je kći čudno gleda pa ju je pitala što nije u redu. Blakely je samo pitala je li joj sladoled ukusan.

"Tada sam se preplašila jer nisam znala što se dogodilo. Možda joj je sladoled ispao iz ruke na pod u njezinoj sobi pa se sada boji priznati. Stajale smo tako i gledale jedna u drugu i u sladoled. Onda je odjednom rekla: 'Slučajno sam obrisala stražnjicu njime.' Kako? Sa sladoledom koji sam upravo pojela? Nije mi bilo jasno pa sam je upitala: 'Kako slučajno obrišeš stražnjicu sa sladoledom i zašto si mi dala da ga pojedem?'



Pogledala me mrtvo-hladno i rekla: 'Krivom sam se rukom obrisala, ali samo sam piškila, mamice.' Neka netko odvede ovu djecu. Ne mogu ih više podnijeti. Ako me netko treba, ispirem usta."



Objava ima oko 185 tisuća komentara i podijeljena je 283 tisuća puta. Druge mame napisale su kako one upravo iz tog razloga ne jedu poslije svoje djece, a neke su imale slična iskustva.