Majka ostala ponižena: 'Zbog mojih velikih grudi htjeli su me izbaciti s avionskog leta'

Eve J Marie (26) putovala je iz Dallasa u Tulsu sa Southwest Airlinesom kad joj je stjuardesa prišla i rekla da krši njihov kodeks odijevanja. Problem je bio u njezinoj majici koja je prema kodeksu zračne linije bila previše otkrivajuća, ali ona tvrdi kako je pravi problem bio u veličini njezinih grudi, prenosi The Sun.



- Kad su mi prijetili da ću morati napustiti avion ako se ne presvučem, osjećala sam se potpuno posramljeno i uvrijeđeno. Član sam ove zračne kompanije, imam njihovu karticu i pogodnosti koje omogućuju da osoba koja putuje sa mnom leti besplatno, sve zbog visokog statusa. Osjećala sam se kao da su me druge žene u avionu osuđivale - ispričala je Eve.

Također je otkrila kako joj je taj let bio drugi let u danu te da se na raniji let ukrcala bez ikakvih problema. No, ovaj nije prošao tako glatko. Eve se bojala da će morati ostati na aerodromu između svoja dva odredišta - samo jer nije imala rezervnu odjeću sa sobom.

Stjuardesa joj je prišla tek kada se smjestila za početak leta te joj rekla da se mora presvući ili će morati napustiti avion. Budući da nije imala svoju odjeću te nije htjela napustiti avion, stjuardesa joj je dala vlastiti džemper koji je Eve morala tijekom cijelog leta imati na sebi.



Eve tvrdi da, unatoč tome što je pitala koji je to kodeks koji ona krši, nitko joj nije uspio dati izravan odgovor. Također kaže da je bila u kontaktu sa zračnom kompanijom te tražila naknadu od 600 kuna za poniženje koje je pretrpjela pred svojim sinom i drugim putnicima.

- Nitko mi nije mogao reći koja je točno njihova ‘politika pravila odijevanja’. Naknada od 600 kuna nije dovoljna za poniženje i diskriminaciju koju sam dobila na tom letu. Sve se ovo dogodilo pred mojim djetetom - rekla je.



Tvrdi da na ovu zračnu kompaniju potroši 360 tisuća kuna godišnje, a ove je godine s njima otišla na 32 putovanja - na neke u istoj odjevnoj kombinaciji.



- Željela bih jasnu i poštenu politiku odijevanja koja je jednaka za sve letove ove zračne kompanije, ali i da mi se javno ispričaju i kažu da su odgovorni za ovoj incident - kaže Eve.

