Majka ima jedanaestero djece s osam različitih očeva i zbog toga često trpi uvrede: ‘Nije me briga što ljudi misle’

Jedna žena nedavno je na Tik Tok počela dokumentirati svoj život sa svojih jedanaestero djece, no ubrzo je naišla na brojne osude i kritike. Naime, njezina djeca imaju osam različitih očeva zbog čega često trpi ružne komentare, a kako joj je dosadilo uvijek iznova objašnjavati svoju situaciju, podijelila je nekoliko videa u kojima je ispričala sve, piše Mirror.

Rekla je kako se svi odlično slažu, te da to znači da se njezina djeca uvijek mogu nekome obratiti ako ih jedan od očeva napusti ili umre. Majka je tada odgovorila zbunjenim gledateljima i našalila se da ne planira stati jer neće biti sretna sa samo 11 djece.

- Želim imati još 19, samo da mogu zaokružiti na 30. Šalu na stranu, nije me briga što drugi misle - rekla je.

No, imati veći broj djece također zna biti teško jer ju muškarci često osuđuju i govore da ju nikada ne bi ženili. Rekla je kako je upravo to također jedan od razloga što ima djecu s više različitih muškaraca. Neki korisnici Tik Toka optužili su ju da je zatrudnjela samo kako bi dobila financijsku potporu od države, ali ona im je odgovorila kako je to daleko od istine, te da su samo zli.

Kao odgovor na zločeste komentare koji su se koncentrirali samo na njezin broj partnera, našalila se i da očeve za svoju djecu traži preko interneta. Mnogi korisnici u komentarima su pisali svoja mišljenja, a nisu sva bila pozitivna.

- Jadna djeca, to je baš tužno - napisao je jedan korisnik.

- U redu je da ne funkcionira s jednim muškarcem, pa i s drugim, ali nakon trećega je zaista previše - komentirao je drugi.

Međutim, bilo je i onih koji su ju branili i podržali, ali i onih sa sličnom životnom situacijom. "Moja mama je imala devetero djece od devet različitih očeva. Samo kažemo da je bila zaljubljena devet puta."

